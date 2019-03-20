تكنولوجيا: هاتف Vivo X27 Pro يأتي بكاميرة منبثقة بسعر 595 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Vivo عن أحدث الإصدارات الجديدة من هواتف X27 Pro، وX27، حيث ينطلق كلا الهاتفين بتصميم الكاميرة المنبثقة، ويأتي هاتف X27 Pro بسعر 595 دولار.

هاتف Vivo X27 Pro يأتي بشاشة Super AMOLED بحجم 6.7 إنش، مميزة بدقة عرض FHD بلس، أيضاً تأتي الشاشة بأبعاد 20.5:9.

ويدعم هاتف Vivo X27 Pro رقاقة معالج Snapdragon 710، كما يأتي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين تصل إلى 256 جيجا بايت.

الكاميرة الأمامية في الهاتف بدقة 32 ميجا بيكسل كما تضم فلاش LED في الوحدة المنبثقة من الهاتف، وفي مواصفات الكاميرة الخلفية يأتي هذا الإصدار بإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية لكن بتصميم يتوسط الجهة الخلفية للهاتف بعكس Vivo X27.

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ويأتي المستشعر الرئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، مع مستشعر 5 ميجا بيكسل لتفاصيل أكثر دقة، ومستشعر 13 ميجا بيكسل تدعمه تقنية الذكاء الإصطناعي مع زاوية عرض 120 درجة وعدسات بزوايا واسعة، أيضاً يضم الهاتف مدخل 3.5 مم للسماعات، ويأتي بنظام تشغيل Android 9.0 Pie مع واجهة Funtouch OS 9.

مستشعر البصمة في هاتف Vivo X27 Pro يأتي مدمج في الشاشة، كما ينطلق هذا الإصدار ببطارية 4000 mAh مع شاحن بتقنية الشحن السريع بقدرة 22.5W، كما يضم الهاتف منفذ USB C، وينطلق هاتف Vivo X27 Pro إلى الأسواق لاحقاً بسعر 595 دولار.

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