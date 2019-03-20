’’أخيرا انتهى الشتاء‘‘.. والأرصاد تعلن تفاصيل طقس الخميس

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الخميس، مائل للدفء على السواحل الشمالية، دافئ على لوجه البحري والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وأضافت الأرصاد في بيان لها: "تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتكون كثيفة على بعض المناطق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح معتدلة، تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك".

وعن حالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية.

أما عن حالة البحر الأحمر فهى معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

الخميس.. أول أيام الربيع

وفي سياق متصل، كشفت الجمعية الفلكية بجدة، أن الخميس 21 مارس هو أول يوم في فصل الربيع فلكيًا.

تحذيرات ونصائح عامة من الأرصاد

وفي سياق متصل نصحت الأرصاد، المواطنين بارتداء الملابس الشتوية لبرودة الأجواء، خلال الساعات القادمة.

كما ناشدت الهيئة السائقين بتوخي الحذر على الطرق الرئيسية والتأكد من سلامة وفحص السيارات قبل السفر خاصة سلامة المساحات والكشافات الأمامية، بسبب كثافة الشبورة في الصباح.

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وحذرت الأرصاد المواطنين الابتعاد عن الأعمدة الكهربائية خلال سقوط المطر، تجنبا لحدوث ماس كهربائي بسبب الأمطار.

كما نصحت مرضى الحساسية والجيوب الأنفية بعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى، عند وجود رمال وأتربة.

وفيما يلى متوسط درجات الحرارة المتوقعة الخميس:

السواحل الشمالية الغربية العظمى 20 الصغرى 12

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 21 الصغرى 13

الوجه البحري والقاهرة العظمى 25 الصغرى 13

جنوب سيناء والغردقة العظمى 27 الصغرى 15

شمال الصعيد العظمى 28 الصغرى 12

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 33 الصغرى 15