iMac يحصل على دفعة قوية مع أداء مضاعف

أعلنت شركة آبل اليوم عن تحديث موديلات iMac بمعالجات إنتل من الجيل التاسع مع ما يصل إلى 8 نوى للمرة الأولى، بالإضافة إلى خيارات قوية لمعالجات رسومات Vega، ما يعني زيادات كبيرة في أداء الحوسبة وكذلك الغرافيك.

ويلحظ المستهلكون والمحترفون على حد سواء أن أجهزة iMac أسرع في المهام اليومية وصولاً إلى مسارات العمل الاحترافية الثقيلة.

ويأتي هذا التحسن في الأداء مجتمعاً مع شاشة Retina خلابة، وتصميم انسيابي من قطعة واحدة، وتشغيل صامت، وتخزين وذاكرة سريعين، واتصالات حديثة، ونظام التشغيل macOS Mojave، والتي تجتمع كلها لتجعل iMac أفضل جهاز سطح مكتب في العالم.

وقال توم بوغر، المدير الأول لقسم تسويق منتجات Mac في آبل: “سيعشق العملاء التحسن الكبير في أداء iMac. مع معالجات بما يصل إلى ثماني نوى وخيارات قوية لمعالجات رسومات Vega، أصبحت مجموعة منتجات Mac أقوى من أي وقت سابق. إن iMac هو أفضل جهاز سطح مكتب في العالم، حيث يتميز بشاشة Retina خلابة، وتصميم رائع، وضعف قوة الأداء، ونظام التشغيل macOS Mojave”.

معالجات إنتل من الجيل التاسع

تأتي جميع الموديلات بأداء محسن، وسيلحظ العملاء أداء أسرع بكثير في مجموعة واسعة من مهام الحوسبة، من تعديل الصور وممارسة الألعاب الثقيلة وتأليف الموسيقى وحتى ابتكار فيلم كامل.

ويتميز الآن iMac مقاس 21.5 إنش بمعالجات من الجيل الثامن رباعية النوى، وللمرة الأولى أيضاً سداسية النوى، تقدم أداء أسرع بنسبة تصل إلى 60 في المئة، بينما يتميز iMac مقاس 27 إنش للمرة الأولى بمعالجات من الجيل التاسع سداسية النوى وثمانية النوى، تقدم أداء أسرع بما يصل إلى 2.4 مرة.

معالجات رسومات Radeon Pro Vega

تصل معالجات Radeon Pro Vega إلى جهاز iMac مقاس 21.5 إنش، وتقدم أداء أسرع في رسومات الغرافيك بما يصل إلى 80 في المئة.

ويأتي جهاز iMac مقاس 27 إنش بمعالج رسومات Radeon Pro Vega يقدم أداء أسرع في رسومات الغرافيك بما يصل إلى 50 في المئة، وهو مثالي للمحترفين الذين ينفذون أعباء غرافيك ثقيلة، مثل تطوير المحتوى ثلاثي الأبعاد، أو تعديل الفيديوهات بمؤثرات معقدة، أو تصميم ألعاب عالية الوضوح.

شاشات Retina بوضوح 4K و 5K

تقدم شاشة Retina في جهاز iMac تجربة غامرة لمن يجلس أمامها بفضل 14.7 مليون بيكسل، ومليار لون، وسطوع بدرجة 500 شمعة في المتر المربع، وتجتمع كل وحدات البيكسل هذه لتجعل النص يبدو كالورقة المطبوعة، والصور أكثر تفصيلاً، وتمنح القدرة على تعديل فيديو بدقة 4K بكامل الوضوح.

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تصميم من قطعة واحدة يضيف الأناقة

يسمح iMac بتجربة مريحة خالية من الزحام على سطح المكتب تساعد المستخدمين على التركيز على ما يفعلونه، حيث يأتي بتصميم أنيق من الألومنيوم وإطار زجاجي بسمك لا يتعدى 5 ميليمتر، بالإضافة إلى لوحة مفاتيح وماوس باللون نفسه، وهو يقدم كل ما يحتاجون إليه في تصميم بسيط، ولهذا يحب العملاء جهاز iMac، لأنه يتناسب بسلاسة مع بيئات كثيرة مختلفة، مثل المنزل أو الشركات بجميع أحجامها أو حتى الاستوديوهات الاحترافية.

macOS Mojave

تأتي جميع أجهزة Mac بنظام macOS Mojave، وهو أحدث إصدار من نظام التشغيل المكتبي الأكثر تطوراً في العالم مع ميزات جديدة مستوحاة من المحترفين ومصممة للجميع.

ويحول النمط الداكن في نظام macOS Mojave سطح المكتب بمظهر جديد جذاب يسلط الضوء على محتوى المستخدم.

كما تساعد ميزة المكدسات على تنظيم أسطح المكتب غير المرتبة من خلال جمع الملفات في مجموعات بشكل تلقائي، ويدعم FaceTime المكالمات الجماعية.

وتتوفر في macOS Mojave التطبيقات المألوفة في نظام آي أو إس iOS مثل الأخبار والأسهم ومذكرات الصوت والمنزل على أجهزة Mac، ويشمل متجر Mac App Store الذي أعيد تصميمه ليشمل محتوى تحريرياً رائعاً وتطبيقات من أبرز المطورين، بمن فيهم مايكروسوفت وأدوبي.

الأسعار والتوفر

يتوفر iMac الجديد مقاس 21.5 إنش بشاشة Retina 4K بسعر يبدأ من 5,459 درهم إماراتي، بينما يتوفر iMac الجديد مقاس 27 إنش بشاشة Retina 5K بسعر يبدأ من 7,599 درهم إماراتي.

كما ستتوفر شاشة iMac بدون Retina مقاس 21.5 إنش بسعر 4,619 درهم إماراتي.

ويتوفر الطلب بدءاً من اليوم عبر موقع الشركة ومن خلال تطبيق Apple Store، وبدءاً من الأسبوع المقبل في متاجر Apple Store وعبر موزعي آبل المعتمدين.