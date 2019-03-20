شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بالأرقام .. تعرف على أهم منصات "الفيديو جيمز" خلال 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لكى تنجح منصة ألعاب الفيديو، من المهم للغاية أن يدعمها مجتمع المطورين، حيث يسلط استطلاع أجرته UBM، الشركة التى تقف وراء المؤتمر السنوى لمطورى الألعاب، الضوء على ماهية مطورى المنصات، وما هى أبرز المنصات التى يعملون على تطويرها، ومما لا يثير الدهشة، أن الكمبيوتر لا يزال صاحب المركز الأول فيما يتعلق بدعم المطورين، وفيما يلى نعرض أفضل منصة العاب خلال 2019 كما يلى:

انتشار منصات العاب الفيديو

- العاب أجهزة الكمبيوتر المكتبية .. يفضلها 60% من المستخدمين، ويهتم 66% من المطورين بتصميمها.

- العاب نينتندو سويتش .. يهتم بها 45% من المستخدمين، ويركز على تطويرها 18% فقط من المصممين.

- العاب بلاى ستيشن 4/برو.. يفضلها 38% من المستخدمين، ويركز 31% من المطورين عليها.

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- العاب الهواتف الذكية / التابلت .. تستحوذ على اهتمام 33% من المستخدمين .. ويطورها 38% من المصممين.

- العاب إكس بوكس وان/X ... يفضلها 28% من المستخدمين .. وتستحوذ على اهتمام 28% من مصممى الألعاب.

- العاب أجهزة الواقع الإفتراضى... يفضلها 27% من المستخدمين .. ويهتم 17% من المطورين بها.

-العاب الواقع المعزز .. يهتم بها 20% من المستخدمين .. ويهتم بها حوالى 7% فقط من المطورين.

- العاب أجهزة ماك .. يفضلها 14% فقط من المستخدمين .. ويجرى تطويرها من قبل 20% من المطورين.