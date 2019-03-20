- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بالأرقام .. تعرف على أهم منصات "الفيديو جيمز" خلال 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لكى تنجح منصة ألعاب الفيديو، من المهم للغاية أن يدعمها مجتمع المطورين، حيث يسلط استطلاع أجرته UBM، الشركة التى تقف وراء المؤتمر السنوى لمطورى الألعاب، الضوء على ماهية مطورى المنصات، وما هى أبرز المنصات التى يعملون على تطويرها، ومما لا يثير الدهشة، أن الكمبيوتر لا يزال صاحب المركز الأول فيما يتعلق بدعم المطورين، وفيما يلى نعرض أفضل منصة العاب خلال 2019 كما يلى:
انتشار منصات العاب الفيديو
- العاب أجهزة الكمبيوتر المكتبية .. يفضلها 60% من المستخدمين، ويهتم 66% من المطورين بتصميمها.
- العاب نينتندو سويتش .. يهتم بها 45% من المستخدمين، ويركز على تطويرها 18% فقط من المصممين.
- العاب بلاى ستيشن 4/برو.. يفضلها 38% من المستخدمين، ويركز 31% من المطورين عليها.
- العاب الهواتف الذكية / التابلت .. تستحوذ على اهتمام 33% من المستخدمين .. ويطورها 38% من المصممين.
- العاب إكس بوكس وان/X ... يفضلها 28% من المستخدمين .. وتستحوذ على اهتمام 28% من مصممى الألعاب.
- العاب أجهزة الواقع الإفتراضى... يفضلها 27% من المستخدمين .. ويهتم 17% من المطورين بها.
-العاب الواقع المعزز .. يهتم بها 20% من المستخدمين .. ويهتم بها حوالى 7% فقط من المطورين.
- العاب أجهزة ماك .. يفضلها 14% فقط من المستخدمين .. ويجرى تطويرها من قبل 20% من المطورين.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: بالأرقام .. تعرف على أهم منصات "الفيديو جيمز" خلال 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.