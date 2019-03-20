شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حتى الكائنات البحرية ممكن تغرق.. الحيتان ميقدروش يعيشوا فى الماء على طول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم أن الكائنات البحرية أيضا قد تغرق فى أى وقت، هذا أمر غريب ولكنه حقيقى، فإن السلاحف، والثعابين المائية، والتماسيح، والدلافين، والحيتان ، وغيرها من الكائنات التي تعيش في المياه إذا بقيت تحت الماء لفترة طويلة قد تموت غرقا.

ووفقا لما ذكره موقع "Factsite"، إذا تم حصار هذه الحيوانات لفترة طويلة جدًا فى مكان لم يعد بإمكانهم الوصول فيه إلى الهواء أو المياه العذبة التي يحتاجونها قد يغرقون.

كما أنه ووفقا لموقع " nmlc" العلمى، فإن الحيتان ليسوا من السمك ولكن من الثدييات، وهي مجموعة من الحيوانات التي تتنفس الهواء باستخدام الرئتين، وتلد صغارًا بدلاً من وضع البيض، ويتم إطعام صغارها بحليب الأم، وهى بحاجة إلى الأكسجين حيث تستخدم الحيتان والدلافين رئتيها لتنفس الهواء.

Advertisements

وهذا أحد الأسباب وراء وصولهم إلى سطح المحيط من وقت للآخر، وفي بعض الأحيان يكونوا على سطح الماء مباشرةً، وتوجد ثقوب فى رأسهم لسحب الهواء، وتحاط الثقوب بعضلات تبقي الفتحة مغلقة عندما يكون الحوت أو الدلفين تحت الماء ويفتحه عندما يكون الحيوان على السطح ويحتاج إلى التنفس.

وفي الواقع، يوجد لدى بعض الحيوانات البحرية ثقوب بجانب بعضها البعض والبعض الآخر به فتحة واحدة فقط.