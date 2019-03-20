يعتبر مجال البناء والتشييد من أكثر المجالات استفادةً من التقدم التكنولوجي ابتداءًا من تطور الأجهزة والمعدات المستخدمة في تنفيذ المشاريع وحتى الأدوات التقنية البسيطة التي تساعد المهندسين المدنيين ومديري المشروعات والعمال في تخفيف ضغط العمل وتسهيل العمل الجماعي، وتعتبر التطبيقات من أحد أهم هذه الأدوات حيث تساعد المهندسين المدنيين في القيام بمهام متعددة والحفاظ على التنظيم داخل موقع المشروع.

وعلاوة على ذلك فهي مفيدة في المواقف التي يتطلب فيها الأمر حلاً فوريًا لمشكلة ما قد تحتاج إلى أيام لحلها، فعلى سبيل المثال تساعدك التطبيقات على رسم الخرائط والأشكال المعقدة بدقة وإنشاء جداول حديد التسليح وجداول bar bending وإجراء عمليات حسابية كبيرة في الموقع خلال دقائق، وهو بالتأكيد شيء سيوفر الكثير من وقتك ويزيد من إنتاجيتك.

فيما يلي 5 تطبيقات مهمة للمهندسين المدنيين:

1- تطبيق PlanGrid Construction Manager

يعتبر تطبيق PlanGrid من أهم التطبيقات التي تساعد المهندسين المدنيين في إدارة المشاريع ومتابعة موقع العمل بسهولة، حيث يتيح لهم مشاركة خطط البناء لحظيًا، وكذلك مشاركة قوائم التثقيب، والصور، والمخططات، وتقارير البناء اليومية، وقوائم التحقق من الأمان مع الفريق بأكمله حتى في وضع عدم الاتصال.

كما يمكنك من خلال التطبيق مقارنة الرسومات لتحديد التغييرات أو المشاكل بسرعة، مع مزامنة العلامات والملاحظات على الفور في جميع المنصات.

يضم التطبيق ميزة punchlists التي تتيح لك تخصيص وإنشاء مهام التثقيب، وكذلك يمكنك إدارة وتوزيع وثائق البناء، بما في ذلك طلبات استلام الأعمال RFIs وتقارير NCR والتقديمات submittals لإدارة مشروعات التشييد.

يساعدك التطبيق على البقاء مطلعًا على التغييرات بالمشروع من خلال إشعارات لحظية، كما يوفر لك النسخ الاحتياطي تلقائيا لجميع الصور ومستندات البناء.

التطبيق متاح لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز.

2- تطبيق Procore

يساعد تطبيق Procore المهندسين المدنيين في إدارة مشاريع البناء من خلال اطلاعهم بشكل دائم على تفاصيل المشروع مع إمكانية التعديل والتعليق على الرسومات، ومتابعة طلبات استلام الأعمال RFIs وعمليات التفتيش، والنماذج، والسجلات اليومية، وقوائم التثقيب punch lists وكل ذلك من خلال بضع نقرات على الهاتف أو الجهاز اللوحي ومع أو بدون اتصال بالإنترنت.

كما تتيح لك أداة الرسومات إضافة علامات وعرض الرسومات عندما لا يكون لديك اتصال بالإنترنت، وكذلك يمكنك من خلال تبويب المواقع عرض العناصر المرتبطة بالموقع.

التطبيق متاح مجانًا لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز.

3- تطبيق DWG FastView

يعتبر هذا التطبيق خيارًا مثاليًا للمهندسين الذين يستخدمون برنامج الرسم والتصميم الهندسي أوتوكاد AutoCAD حيث أنه متوافق تمامًا مع البرنامج ويتيح لك فتح التصميمات بتنسيق DWG سواء ثنائية أو ثلاثية الأبعاد وكذلك تصميمات DXF .

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يدعم التطبيق العديد من ميزات CAD مثل: التحرير، والعرض، القياس، والأبعاد، والبحث عن النص، وغير ذلك الكثير، وبناء عليه يمكنك من خلال هذا التطبيق عرض وتحرير وإنشاء ومشاركة جميع رسومات CAD الخاصة بك، ومزامنة التغييرات على أجهزة متعددة بنقرة واحدة.

كما يدعم التطبيق تحويل الرسومات CAD إلى إصدارات مختلفة من خلال التصدير إلى PDF و BMP و JPG و PNG ومشاركتها مع أي شخص آخر بسهولة.

كما يتيح لك التبديل بسهولة بين الوضع ثنائي الأبعاد والوضع ثلاثي الأبعاد، ويشمل الوضع ثلاثي الأبعاد: المخططات الهيكلية ثلاثية الأبعاد 3D Wireframe واستخدام أدوات قوية للطبقات، والتخطيط، وغير ذلك الكثير.

التطبيق متاح مجانًا لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز، كما يمكنك الاشتراك من داخل التطبيق للحصول على المزيد من الميزات.

4- تطبيق Concrete Calculator

تم تطوير هذا التطبيق لمساعدة المهندسين المدنيين في إجراء العمليات الحسابية الخاصة بالموقع بسهولة، ابتداءًا من مقدار الخرسانة المطلوبة لصب الألواح والأعمدة والأشكال المختلفة، وحتي عرض وحدات القياس والتحويل بينها.

كما يتيح لك التطبيق حساب كميات الاسمنت والرمل وحديد التسليح والكمية الإجمالية في الخرسانة، وبناء عليه يساعدك هذا التطبيق في تقليل هدر المواد وزيادة الكفاءة وتحسين دقة الحسابات للخامات المستخدمة في موقع العمل.

وسواء كان هذا هو مشروعك الأول أو كنت مهندسًا محترفًا ستجد أن هذا التطبيق يوفر الوقت ويجعل حياتك المهنية أسهل.

التطبيق متاح لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز.

5- تطبيق Raken Construction Management

يساعدك هذا التطبيق في تبسيط تقاريرك اليومية وبطاقات الوقت وسير عمل الإنشاءات في الموقع، مما يوفر لك الكثير من الوقت المخصص لعملية إعداد التقارير الميدانية الخاصة بك.

يتيح لك التطبيق تسجيل المعلومات الصوتية أو النصية مباشرةً من هاتفك أو جهازك اللوحي أثناء وجودك في موقع العمل. كما يمكنك إضافة صور ومقاطع فيديو ومرفقات إلى تقريرك، وفي نهاية اليوم يمكنك إرسال تقريرك اليومي بالبريد الإلكتروني مباشرةً.

يدعم التطبيق ميزة Dashboard Insights التي تتيح لك تتبع الأداء العام لمشاريعك، وميزة Super Daily لجمع التقارير اليومية من كل مقاول في تقرير واحد.

يتيح لك التطبيق مزامنة التغييرات لحظيًا، كما يتكامل مع برامج التصميم الأخرى مثل Procore وProlog وAutodesk BIM 360.

التطبيق متاح لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز.