شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بالأرقام.. كم تبلغ إيرادات قطاع الألعاب والترفيه فى الولايات المتحدة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجتمع صناعة ألعاب الفيديو العالمية فى سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة هذا الأسبوع لحضور مؤتمر مطورى الألعاب السنوى، وهو حدث رائع لمحترفى الألعاب، ووفقًا للهيئة المنظمة لـ GDC، يجمع الحدث 28000 شخص لمناقشة مستقبل صناعة ما زال كثيرون يستهانوا بها.

ووفقا لما نشره موقع statista الأمريكى، فكما توضح الأرقام التالية، فقد نمت الألعاب إلى أكثر من مجرد هواية للمراهقين غير الراغبين فى الخروج من المنزل، ففى الواقع أصبحت ألعاب الفيديو الآن أكبر صناعة ترفيه فى الولايات المتحدة استنادًا إلى الإنفاق الاستهلاكى، ووفقًا لجمعية برامج الترفيه، أنفق الأمريكيون 35.8 مليار دولار على محتوى ألعاب الفيديو (أى البرامج والمشتريات داخل اللعبة والاشتراك)، وهو ما يزيد على ثلاثة أضعاف ما أنفقوه على تذاكر الموسيقى أو السينما.

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إيرادات قطاع الترفيه فى الولايات المتحدة خلال 2018

- ألعاب الفيديو: حوالى 35.8 مليار دولار.

- الفيديوهات المنزلية: حوالى 23.3 مليار دولار.

- السينما: حوالى 11.9 مليار دولار.

- الموسيقى: حوالى 9.9 مليار دولار.