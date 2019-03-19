تكنولوجيا: iMac يحصل على دفعة قوية مع أداء أفضل بمرتين

قال توم بوغر، المدير الأول لقسم تسويق منتجات Mac في Apple: “سيعشق العملاء التحسن الكبير في أداء iMac. مع معالجات بما يصل إلى ثماني نوى وخيارات قوية لمعالجات رسومات Vega، أصبحت مجموعةمنتجات Mac أقوى من أي وقت سابق. إن iMac هو أفضل جهاز سطح مكتب في العالم، حيث يتميز بشاشة Retina خلابة، وتصميم رائع، وضعف قوة الأداء، ونظام التشغيل macOS Mojave.”
معالجات Intel من الجيل التاسع مع ما يصل إلى 8 نوى
تأتي جميع الموديلات بأداء مُحسّن، وسيلحظ العملاء أداء أسرع بكثير في مجموعة واسعة من مهام الحوسبة، من تعديل الصور وممارسة الألعاب الثقيلة وتأليف الموسيقى وحتى ابتكار فيلم كامل.
- يتميز الآن iMac مقاس 21.5
إنش بمعالجات من الجيل الثامن رباعية النوى، وللمرة الأولى أيضاً سداسية النوى، تقدم أداء أسرع بنسبة تصل إلى 60 بالمئة.1
- يتميز الآن iMac مقاس 27 إنش
للمرة الأولى بمعالجات من الجيل التاسع سداسية النوى وثمانية النوى، تقدم أداء أسرع بما يصل إلى 2.4 مرة.1
معالجات رسومات Radeon Pro Vega تصل إلى iMac للمرة الأولى
تصل معالجات Radeon Pro Vega إلى جهاز iMac مقاس 21.5 إنش، وتقدم أداء أسرع في رسومات الغرافيك بما يصل إلى 80 بالمئة. ويأتي جهاز iMac مقاس 27 إنش بمعالج رسومات Radeon Pro Vegaتقدم أداء أسرع في رسومات الغرافيك بما يصل إلى 50 بالمئة، وهي مثالية للمحترفين الذين ينفذون أعباء غرافيك ثقيلة، مثل تطوير المحتوى ثلاثي الأبعاد، أو تعديل الفيديوهات بمؤثرات معقدة، أو تصميم ألعاب عاليةالوضوح.2
شاشات Retina بوضوح 4K و5K الأفضل في مجالها
تقدم شاشة Retina في جهاز iMac تجربة غامرة لمن يجلس أمامها بفضل 14.7 مليون بكسل، ومليار لون، وسطوع بدرجة 500 شمعة/المتر المربع. تجتمع كل وحدات البكسل هذه لتجعل النص يبدو كالورقة المطبوعة،والصور أكثر تفصيلاً، وتمنح القدرة على تعديل فيديو 4K بكامل الوضوح.
تصميم بلا مثيل من قطعة واحدة يضيف الأناقة أينما يوضع
يسمح iMac بتجربة مريحة خالية من الزحام على سطح المكتب تساعد المستخدمين على التركيز على ما يفعلونه، حيث يأتي بتصميم أنيق من الألومنيوم وإطار زجاجي بسمك لا يتعدى 5 مم، بالإضافة إلى لوحة مفاتيحوماوس باللون نفسه. وهو يقدم كل ما يحتاجون إليه في تصميم بسيط، ولهذا يحب العملاء جهاز iMac، لأنه يتناسب بسلاسة مع بيئات كثيرة مختلفة،
مثل المنزل أو الشركات بجميع أحجامها أو حتى الاستوديوهات الاحترافية.
macOS Mojave
تأتي جميع أجهزة Mac بنظام macOS Mojave، وهو أحدث إصدار من نظام التشغيل المكتبي الأكثر تطوراً في العالم مع ميزات جديدة مستوحاة من المحترفين ومصممة للجميع. في نظام macOS Mojave، يحوّل النمط الداكن سطح المكتب بمظهر جديد جذّاب يسلط الضوء على محتوى المستخدم. كما تساعد ميزة المكدسات على تنظيم أسطح المكتب غير المرتبة من خلال جمع الملفات في مجموعات بشكل تلقائي، ويدعم FaceTimeالمكالمات الجماعية. وتتوفر في macOS Mojave التطبيقات المألوفة في نظام iOS مثل News والأسهم ومذكرات الصوت والمنزل على أجهزة Mac، ويشمل متجر Mac App Store الذي أعيد تصميمه ليشمل محتوى تحريرياً رائعاً وتطبيقات من أبرز المطورين، بمن فيهم Microsoft وAdobe.
الأسعار والتوفر
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