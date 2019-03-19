يمكن إستخدام محرك الكاميرا الأمامية المنبثقة في Oppo F11 Pro مئة مرة في اليوم لمدة 6 سنوات

فاطمة أيت طالب - دبي - لقد شقت الكاميرا الأمامية المنبثقة طريقها إلى مجموعة من الهواتف الذكية التابعة لكل من Oppo و Vivo، ولكن نظرًا إلى أن هذه الآلية جديدة نسبيًا، فقد يشعر الناس بالقلق إزاء متانتها. وتقول شركة Oppo أن المتانة ليست مشكلة بحيث أشارت إلى أنه يمكن إستخدام الكاميرا الأمامية المنبثقة لنحو 100 مرة يوميًا لمدة 6 سنوات متتالية.
هذا يعني أنه حتى إذا كنت من الأشخاص المهووسين بإلتقاط صور السلفي، فأنت على الأرجح ستتخلى عن الهاتف Oppo F11 Pro في المستقبل بسبب الشيخوخة بدلاً من الأعطال الميكانيكية في الكاميرا الأمامية. وإذا كنت تستخدم مستشعر بصمات الأصابع في الواجهة الخلفية بدلا من خاصية التعرف على الوجه، فعمر الهاتف سيكون أطول.
تأتي هذه المعلومات من خلال تغريدة جديدة تم نشرها على شبكة تويتر تستعرض لنا الهاتف Oppo F11 Pro يقوم بأداء موسيقي بإستخدام الكاميرا الأمامية المنبثقة. بطبيعة الحال، الكاميرا لا تصدر صوتًا، ما تسمعه هو الأصوات المختارة مسبقًا والتي يستطيع الهاتف Oppo F11 Pro تشغيلها أثناء إنبثاق الكاميرا.
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