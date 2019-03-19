الإعلان رسميا عن الهاتف Honor 10i مع ثلاث كاميرات في الخلف، وكاميرا أمامية بدقة 32MP

فاطمة أيت طالب - دبي - تم تسريب الهاتف Honor 10i في الأسبوع الماضي، والآن تم إزاحة الستار رسميًا عن هذا الهاتف في روسيا. وعلى الرغم من وجود الكثير من القواسم المشتركة مع Honor 10 Lite، فهذا في الواقع ليس مجرد نسخة من هذا الهاتف.

الفرق الأول والأكبر بين الإثنين يكمن في الكاميرات. يضم الهاتف Honor 10i كاميرا إضافية في الخلف، ولكنه يضم أيضًا مستشعر بدقة 32 ميغابكسل في الكاميرا الأمامية. وتتكون الكاميرا الخلفية الثلاثية من ثلاث مستشعرات بدقة 24 ميغابكسل للمستشعر الأول وبدقة 8 ميغابكسل للمستشعر الثاني، وبدقة 2 ميغابكسل للمستشعر الثالث المسؤول عن إستشعار معلومات العمق مع العلم بأن المستشعر الأول يضم عدسة بفتحة 1.8، في حين يضم المستشعر الثاني عدسة واسعة الزاوية بفتحة 2.4.

الهاتف Honor 10i يضم بدوره المعالج HiSilicon Kirin 710 على غرار الهاتف Honor 10 Lite، ولكنه يضم 4GB من الذاكرة العشوائية و128GB من الذاكرة الداخلية، وهو مزيج لا يمكنك الحصول عليه في الهاتف Honor 10 Lite. وبالنسبة لبقية المواصفات التقنية، فهي لا تزال على حالها من دون تغيير بحيث لا يزال الهاتف Honor 10i يضم بدوره شاشة بحجم 6.21 إنش وبدقة 2340×1080 بكسل، وبطارية بسعة 3400mAh، كما أنه يعمل مسبقًا بنظام Android 9 Pie. وفيما يخص الأبعاد، فهي متطابقة بين الهاتفين، على الرغم من أن الهاتف Honor 10i يزن 2 جرام أكثر بسبب الكاميرا الإضافية في الخلف على الأرجح.

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لم يتم الإعلان عن سعر الهاتف Honor 10i للسوق الروسي حتى الآن، ولكن وسائل الإعلام المحلية تتوقع أن يكلف هذا الهاتف ما لا يقل عن 19900 روبل روسي، وهو ما يعادل 310 دولارات أمريكية. نأمل أن يتم كشف النقاب عن الهاتف في أماكن أخرى قريبًا لتكون لدينا معلومات رسمية حول هذا الأمر أيضًا.