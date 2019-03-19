طقس اليوم.. تحذير وحيد من الأرصاد للمواطنين

كتب: ضياء السقا

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من الشبورة الكثيفة، اليوم الثلاثاء، مؤكدة أن الطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، دافئ على الوجه البحري والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا.

وأضافت الأرصاد في بيان لها: "تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، تكون كثيفة على بعض المناطق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح معتدلة".

وعن حالة البحر المتوسط فهى خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

تحذيرات ونصائح من الأرصاد

وفي سياق متصل نصحت الأرصاد، المواطنين بارتداء الملابس الشتوية لبرودة الأجواء، خلال الساعات القادمة.

كما ناشدت الهيئة السائقين بتوخي الحذر على الطرق الرئيسية والتأكد من سلامة وفحص السيارات قبل السفر خاصة سلامة المساحات والكشافات الأمامية، بسبب كثافة الشبورة في الصباح.

وحذرت الأرصاد المواطنين الابتعاد عن الأعمدة الكهربائية خلال سقوط المطر، تجنبا لحدوث ماس كهربائي بسبب الأمطار.

كما نصحت مرضى الحساسية والجيوب الأنفية بعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى، عند وجود رمال وأتربة.

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وفيما يلى متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 14

الإسكندرية العظمى21 والصغرى 12

مطروح العظمى 20 والصغرى 9

سوهاج العظمى 28 والصغرى 10

قنا العظمى 29 والصغرى 11

أسوان العظمى 31 والصغرى 13