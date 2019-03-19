شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تكشف عن صور جديدة لكوكب المشترى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وكالة ناسا عن صور مذهلة لغيوم الغاز المتدفقة والعواصف التى تغطى كوكب المشترى، حيث التقط مسبار وكالة الفضاء Juno الصور باستخدام الكاميرا الموجودة على متنها والمعروفة باسم JunoCam، والذى تم تصميمه خصيصًا لالتقاط صور للمناطق القطبية للكوكب فى سعيه للبحث عن أدلة حول كيفية تكوين الكوكب.



المشترى

تم إطلاق Juno فى 5 أغسطس 2011 قبل دخوله مدارًا قطبيًا للكوكب فى يوليو 2016، والتقطت JunoCam هذه الصور عن قرب لأقطاب كوكب المشترى، وكذلك السحب المغطاة التى تغطى عملاق الغاز، فى الأشهر الأخيرة.

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المشترى عن قرب

كوكب المشترى هو ضعف حجم كل الكواكب الأخرى فى النظام الشمسى مجتمعين مرتين ونصف، ويناقش الخبراء ما إذا كان الغطاء السحابى يخفى نواة صلبة أم أن الكوكب يتكون بالكامل من الغازات، وتمت معالجة أحدث الصور لتكوين سحابة كوكب المشترى بواسطة مختبر الدفع النفاث التابع لناسا، وعلى الرغم من وجود الكثير من صور نصف الكرة الأرضية الشمالى للكوكب ، فإن الصور الجديدة تظهر نصف الكرة الجنوبى لكوكب المشترى، والذى تم تصويره فى كثير من الأحيان أقل.



صورة المشترى

ودخلت المركبة الفضائية التى تعمل بالطاقة الشمسية والتى تركت الأرض قبل ثمانية أعوام التاريخ من خلال الدخول فى مدار كوكب المشترى التاريخ، حيث أطلق مسبار Juno التابع لناسا محركه الصاروخى الرئيسى فى تمام الساعة 4:18 صباحًا بتوقيت جرينتش (11.18 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة) فى عام 2011، مما أدى إلى تباطؤ السرعة من 165000 ميل فى الساعة (265،000 كم / ساعة) بما يكفى لإسقاطه فى مدار كاسح حول الكوكب.