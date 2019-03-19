شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: IDC: الأجهزة القابلة للارتداء فى الصين فى ارتفاع بفضل السماعات اللاسلكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت IDC للأبحاث السوقية اليوم تقريرها الفصلى عن سوق الأجهزة القابلة للارتداء فى الصين، ووفقًا للمحللين، أظهرت جميع الشركات الكبرى تحسنًا فى المبيعات بسبب الاهتمام المتزايد بمنتجات الصوت اللاسلكية والأساور الذكية.

ووفقا لما نشره موقع GSM الهندى، فتجاوزت عدد من الشركات الصينية مبيعات شركة أبل لتصبح فى المركز الثالث، حيث تجاوزت الشركات الصينية حصة أبل التى كانت تمتلك حصة سوقية تبلغ 10٪ فى الربع الأخير و11٪ للعام الميلادى بأكمله.

كما هو الحال فى أعمال الهواتف الذكية، يتم تهميش السوق ببطء من قبل أفضل 5 شركات، وتوقعت IDC أن يستمر هذا الاتجاه، حيث سيصل إجمالى السوق إلى 120 مليون جهاز بحلول عام 2023.