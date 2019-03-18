ثلاثة برامج مجانية لتغير الصوت على ويندوز 10

فكرة برامج تغيير الصوت واحدة من الأفكار التي سوقت لها شركات الأفلام ويظن الكثيرين أنك يمكنك القيام بها بسهولة من خلال أي برنامج ، ولكن الحقيقة أن هذا الأمر يتطلب الكثير من المهارة والمعرفة ببرامج الهندسة الصوتية ويتطلب محاولات كثيرة حتى تتمكن من إتقانه من المرة الأولى .

بالطبع تغيير الصوت قد يفيدك في تحسين صوتك إن كنت تحاول العمل به أو يمكنه أن يساعدك في المزاح مع أصدقائك المختلفين ، اليوم سنقدم لكم 3 برامج مجانية تمكنك من تغيير صوتك هذه البرامج جميعها مجانية وتعمل بكفاءة على نظام تشغيل ويندوز 10 وقد توجد منها نسخ لأنظمة التشغيل الأخرى ولكن لم نبحث عنها .

برنامج Voxal يأتي بمجموعة واسعة من المميزات والفوائد المختلفة بدايةً من تغيير الـ distortion الخاص بصوتك كما يمكنك اللعب بالعوامل الأخرى للصوت مثل العمق ودرجة الارتفاع والحدة وغيرها من الأمور .

يمتلك البرنامج أيضاً مجموعة مسبقة من الإعدادات الخاصة بالصوت مثل صوت الرجل والمرأة والكائنات الفضائية والروبوتات وغيرها من الأمور التي قد ترغب في تغيير صوتك إليها .

البرنامج متاح مجاناً ويمكنك تحميله من هنا .

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أهم ما يميز هذا البرنامج هو أنك تستطيع أن تغيير صوتك في الوقت الحقيقي الذي تستخدم صوتك فيه ويقوم الكومبيوتر بتسجيله فهذا يعني انك تستطيع ان تسجل أغنية وأنت تغير صوتك أو أن تغيره أثناء تحدثك مع أحدهم عبر Skype أو أي من برامج المحادثة الصوتية على الكومبيوتر .

واجهة البرنامج سهلة للغاية وستساعدك على كل هذه الأمور فكل التغييرات التي ترغب فيها والمؤثرات الصوتية متاحة أمامك بشكل مباشر ، كل ما عليك فعله هو ضغط زر المؤثر والإستمتاع به .

البرنامج متاح مجاناً ويمكنك تحميله من هنا .

هذا هو أبسط برنامج في المجموعة التي تحدثنا عنها كما أنه لن تواجهك اي مشاكل في أثناء إستخدامك لهذا البرنامج وهذا لا يعني أبداً أن البرنامج سهل أو بسيط فهو يمتلك الكثير من الخصائص والمميزات مثل شقيقيه في الأعلى .

ننصح بهذا البرنامج لأي شخص يرغب في برنامج سريع ليعدل صوته ويعبث به قليلاً كما أنه توجد مجموعة كبيرة من الإضافات لهذا البرنامج منتشرة على الإنترنت .

يمكنك تحميل البرنامج من هنا .