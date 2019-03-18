مواصفات Redmi Note 7 pro التقنية مع المميزات وسعره

هاتف Redmi Note 7 Pro هو أحدث إضافة في عائلة Redmi note والتي تعتبر السلسلة الرائدة لعائلة Redmi والتي تقدم مواصفات تقنية ومميزات كثيرة وفريدة من نوعها في مقابل مادي لا يكاد يذكر في مقابل المواصفات .

كما أن هذا الهاتف إن صدقت الإشاعات والدعاية التي قدمتها الشركة عنه سيكسر لعنة الكاميرات المتوسطة مع شاومي وسيقدم كاميرا بأداء رائد ومستشعر 48 ميجابكسل ب200 دولار فقط ! بالطبع الهاتف لم يصدر بعد في المنطقة العربية ولكن مع النجاح الكبير لهواتف شاومي فمن المتوقع أن نرى الهاتف في القريب العاجل هنا ونتمنى فقط أن نراه بسعر مناسب .

المواصفات التقنية لهاتف Redmi Note 7 Pro :

وزن الهاتف 186 جرام

مغطى بطبقة زجاجية من الأمام والخلف وحماية Gorilla Glass 5

حجم الشاشة 6.3 بوصة بدقة FHD+

معالج Snapdragon 675 ثماني الانوية وتردد 2.0GHz

مساحة داخلية 128GB \ 64GB

ذواكر وصول عشوائي 6GB للنسخة الأعلى و 4GB للنسخة الأقل

كاميرا ثنائية في الخلف بمستشعر 48 ميجابكسل والثانية بمستشعر 5 ميجابكسل

فلاش ثنائي

كاميرا أمامية بمستشعر 13 ميجابكسل

منفذ 3.5mm لتوصيل السماعات

منفذ USB-C

شحن سريع بقوة 18W

بطارية بحجم 4000 مللي امبير

مستشعر البصمة في الخلف .

مميزات هاتف Note 7 Pro :

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عتاد قوي يقدم تجربة إستخدام سلسلة للغاية

الشكل الخارجي الجذاب الذي تقدمه الشاشة الكاملة مع النقطة الصغيرة للكاميرا بالإضافة إلى الغطاء الكامل من الزجاج المحيط بالجهاز الذي يعطيك إحساساً بأن الهاتف رائد للغاية .

أداء كاميرا متميز للغاية في النهار والليل

الأوضاع الآلية للكاميرا وإستخدام الذكاء الصناعي في النهار والليل كانا ممتازان للغاية وأضاف الكثير لجودة الصورة .

إستهلاك المعالج للبطارية والمحافظة عليها كان أكثر من ممتاز وقدم عمر طويل للغاية يصل إلى 6 ساعات متواصلة

الشاشة ذات ألوان جيدة وسطوع مناسب جداً للإستخدام تحت الشمس مباشرةً .

عيوب هاتف Note 7 Pro :

لا يوجد تخصيص وتطويع كامل للنظام ليستفيد من كامل إمكانيات الجهاز

أداء الجهاز مع الألعاب كان يواجه المشاكل في بعض الأوقات

وجود إعلانات كثيرة في وسط إستخدام الهاتف من نظام التشغيل

سعر هاتف Note 7 Pro وتوافره :

سعر الهاتف في الأسواق العالمية يصل إلى 200 دولار تقريباً وهو سعر منافس للغاية مع العتاد المقدم وجودته ولكن لم يتوافر حتى الآن في الأسواق العربية ومن المتوقع ان يتوافر قريباً في مصر .