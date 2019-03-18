انت الان تتابع تفاصيل خبر دراسة يابانية: القهوة علاج لسرطان البروستات والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 18 مارس 2019 09:53 مساءً - كشفت دراسة جديدة قام بها علماء يابانيون أن القهوة قد توقف نمو سرطان البروستات المقاوم للعقاقير.

وبيّنت الدراسة أن مركبات "خلات الكحل" و"الكافيتول" قد كبحت نمو سرطان البروستات لدى الفئران.

ووفقاً لما نشره موقع "مديكال إكسبريس"، اليوم الاثنين، فإنّ هذين المركبين هما هيدروكربونات، ويوجدان بشكل طبيعي في القهوة.

وقال قائد الدراسة، الدكتور هيرواكي إيواموتو، أستاذ قسم العلاج التكاملي للسرطان والمسالك البولية في جامعة كانازاوا: "وجدنا أن خلات الكحل والكافيتول حالا دون نمو الخلايا السرطانية في الفئران، ولكن يبدو أن هذا المزيج يعمل بشكل تآزري، ما أدى إلى نمو أبطأ للورم بشكل ملحوظ مقارنة بالفئران غير المعالجة".

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وأضاف: "تُظهر هذه المركبات أنّ لها تأثيراً على الخلايا المقاوِمة للأدوية المنتَجة لسرطان البروستات، وأنها بحاجة أيضاً إلى مزيد من البحث. نحن نفكر حالياً في كيفية اختبار هذه النتائج على عينة أكبر من الفئران، ثم بعد ذلك نختبرها على البشر".

وحذر الباحثون كذلك من زيادة استهلاك القهوة بأكثر من اللازم، فرغم أن نتائج الدراسة واعدة لكن يجب ألا تجعل الناس يغيّرون من كمية استهلاكهم للقهوة.

ويقول الباحثون: "يمكن أن يكون للبن آثار إيجابية وسلبية (على سبيل المثال يمكن أن يزيد من ارتفاع ضغط الدم) لذلك نحن بحاجة إلى معرفة المزيد عن الآليات الكامنة وراء هذه النتائج قبل أن نتمكّن من التوصية باستخدامها".

ومع ذلك، إذا كنت من محبي ارتشاف القهوة عند الصباح فهذه أخبار جيدة لك.