فاطمة أيت طالب - دبي - كما كان مقررًا بالفعل، فقد قامت العلامة التجارية الفرعية Redmi التابعة لشركة Xiaomi بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Redmi 7 بعدما قامت في الشهرين الماضيين بالكشف عن الهاتفين Redmi Note 7 و Redmi Note 7 Pro مع العلم بأن جميع هواتف هذه العلامة التجارية الفرعية تمتاز بالسعر المميز والمواصفات المميزة.
الهاتف Redmi 7 الجديد يضم شاشة LCD بحجم 6.26 إنش وبدقة +HD، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 632 بتردد 1.8GHz، وذاكرة عشوائية بحجم 2GB/3GB/4GB، وذاكرة داخلية بحجم 16GB/32GB/64GB، فضلا عن كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل وخلفية مزدوجة بدقة 12 ميغابكسل للمستشعر الأول وبدقة 2 ميغابكسل للمستشعر الثاني المسؤول عن إستشعار معلومات العمق.
وعلاوة على ذلك، الهاتف Redmi 7 الجديد يضم بطارية ضخمة بسعة 4000mAh تدعم الشحن بسرعة 10 واط، كما أنه يأتي بشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie ومع واجهة MIUI 10 التي تجلب معها العديد من الميزات المدعومة بالذكاء الإصطناعي.
عموما، سيتم عرض الدفعة الأولى من الهاتف Redmi 7 الجديد للبيع في الهند يوم 26 مارس، وقد تم تسعير هذا الهاتف بنحو 105$ للنسخة التي تضم 2GB من الذاكرة العشوائية و 16GB من الذاكرة الداخلية، وبنحو 120$ للنسخة التي تضم 3GB من الذاكرة العشوائية و 32GB من الذاكرة الداخلية، في حين تم تسعير النسخة التي تضم 4GB من الذاكرة العشوائية و 64GB من الذاكرة الداخلية بنحو 150$.
كانت هذه تفاصيل خبر الإعلان رسميًا عن الهاتف Redmi 7 مع المعالج Snapdragon 632، وسيكلف إبتداء من 105$ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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