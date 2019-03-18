تكنولوجيا: هاتف Redmi 7 يأتي برقاقة معالج Snapdragon 632 ويبدأ من سعر 105 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلق رسمياً اليوم هاتف Redmi 7 الذي يأتي في فئة الهواتف منخفضة التكلفة بسعر يبدأ من 105 دولار، ويضم رقاقة معالج Snapdragon 632.

يأتي هاتف Redmi 7 بمواصفات جيدة مع مستوى تسعير منخفض للأسواق، حيث يتميز الهاتف بشاشة LCD بحجم 6.26 إنش مع جودة عرض HD بلس، كما يدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 632 بثماني من الأنوية بسرعة 1.8 GHz.

أيضاً يضم الهاتف كاميرة خلفية مزدوجة مع مستشعر بحجم 1/2.9 رئيسي بدقة 12 ميجا بيكسل، ومستشعر ثانوي بدقة 2 ميجا بيكسل، أيضاً يتميز الهاتف بكاميرة سيلفي بدقة 8 ميجا بيكسل.

كما يتوفر هاتف Redmi 7 بثلاثة إختيارات في الذاكرة العشوائية والسعة التخزينية، مع نموذج بذاكرة عشوائية 2 جيجا بايت رام وسعة 16 جيجا بايت بسعر 105 دولار، وذاكرة 3 جيجا بايت رام وسعة 32 جيجا بايت بسعر 120 دولار، إلى جانب نموذج 4 جيجا بايت رام وسعة 64 جيجا بايت بسعر 150 دولار.

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أيضاً يدعم هاتف Redmi 7 بطارية بقدرة 4000 mAh مع شاحن بقدرة 10W، كما يعمل الهاتف بنظام تشغيل Android Pie مع واجهة MIUI 10، وأيضاً يدعم هذا الإصدار تقنية الذكاء الإصطناعي.

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