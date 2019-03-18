هاتف Galaxy S10 يعاني من عيب برمجي يستنزف عمر البطارية بسرعة

اشتكى عدد من مالكي هاتف سامسونج الأحدث، “جالاكسي إس10” Galaxy S10، من وجود عيب في الجهاز يؤدي إلى استهلاك ونفاد طاقة البطارية بسرعة، ولكن يبدو أن المشكلة محصورة بالولايات المتحدة.

وأوضح المستخدمون أن هاتف Galaxy S10 الذي بدأت الشركة الكورية طرحه للبيع في وقت سابق من شهر آذار/مارس الجاري، يعاني من أن الشاشة تعمل من تلقاء نفسها، حتى وإن كان في الجيب أو في حقيبة.

وكتب أحد مالكي هاتف Galaxy S10 على موقع “ريديت” Reddit: “لدي Galaxy S10، وأبقي هاتفي في جيبي والشاشة باتجاه ساقي (لأن ساقي أقل عرضة لإتلاف الشاشة)”. وأضاف: “المشكلة الوحيدة في ذلك هي أنني بدأت أشعر باهتزازات رفض بصمة الأصبع أثناء وجود الهاتف في جيبي”.

وقال مستخدم آخر، يعاني من ذات المشكلة، على منتدى سامسونج في الولايات المتحدة: “أول شيء فعلته هو تنشيط (ميزة) النقر للتشغيل، لم أشاهد هذا في هاتف سامسونج من قبل. الآن لدي أحدث ما تقدمه سامسونج ولكن لا يعمل بشكل صحيح”. وأضاف: “ساقي من خلال نسيج (السروال) تنقر على الهاتف وتفتحه”.

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وأوضح الشاكون من المشكلة أنها تؤدي إلى استنزاف البطارية بشكل مستمر حيث أن الشاشة تشتغل أكثر مما يجب. وفي بعض الحالات، تقوم ميزة “انقر للتشغيل” Tape to Wake أيضًا بتشغيل الكاميرا، التي تستهلك كمية أكبر من الطاقة لأن مجموعة كبيرة من المستشعرات يتم تنشيطها لاحقًا لأن الجهاز يعتقد أنه يعمل في ظروف الإضاءة المنخفضة.

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ولا يبدو أن المشكلة، التي يمكن أن تُحل مبدئيًا بتعطيل ميزة “انقر للتشغيل”، تؤثر على جميع مالكي هاتف. فقد كانت جميع التقارير التي نُشرت من عملاء في الولايات المتحدة، وهي تشمل هاتفي Galaxy S10 وأخاه الأكبر Galaxy S10 Plus، مما يشير إلى أن الخطأ يمثل مشكلة برمجية تتعلق بتلك المنطقة الجغرافية.