وكالة المخابرات الألمانية تقول أنه لا يمكنها أن تثق في شركة Huawei لبناء شبكات 5G

فاطمة أيت طالب - دبي - صرحت وكالة الإستخبارات الألمانية BND أن شركة Huawei ليست شريكًا موثوقًا به ويجب ألا تكون جزءًا من شبكات الجيل الخامس 5G التي تعتزم إطلاقها في البلاد. وتستند الوكالة إلى ” الأحداث المتعلقة بالأمن ” في الماضي. سابقًا، أثارت المخابرات النرويجية والدنماركية مخاوف مماثلة.

بطبيعة الحال، أكبر ضغط يأتي من الولايات المتحدة الأمريكية بعدما حذرت السفارة الأمريكية في برلين من أن شبكة الجيل الخامس 5G التي يُحتمل تعرضها للخطر قد تُعرض مستقبل تبادل المعلومات الإستخباراتية بين البلدين للخطر. ويكمن القلق في أن تقوم شركة Huawei بإنشاء ثغرات أمنية خفية في أجهزتها عن قصد ليكون بإمكان الحكومة الصينية إستغلالها لأغراض التجسس، وهو ما تنفيه شركة Huawei دائمًا. حتى أن الشركة تقاضي الحكومة الأمريكية لحظرها وإلحاق الأذى بسمعتها.

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الهيئة التنظيمية الألمانية المسؤولة عن الإتصالات السلكية واللاسلكية BnetzA ستبدأ المزاد لترددات 5G في غضون يوم واحد، وبالضبط في اليوم 19 مارس. وتجدر الإشارة إلى أنه تم قبول أربع شركات إتصالات لدخول المزاد، ويتعلق الأمر هنا بكل من Drillisch Netz و Telefonica و Deutsche Telekom و Vodafone. ومع ذلك، فإن عدم اليقين بشأن من سيوفر معدات شبكات الجيل الخامس 5G قد يتسبب في تأخير المزاد.