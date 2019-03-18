Stardew Valley باتت متوفرة على الأجهزة الذكية بنظام الأندرويد

فاطمة أيت طالب - دبي - Stardew Valley هي لعبة فيديو تتمحور حول محاكاة الزراعة و تمزج ذلك مع مزايا ألعاب تقمص الأدوار (RPG)، و قد انطلقت على منصة Steam في البداية لتحقق مبيعات و شعبية ضخمة، ثم انطلقت على العديد من الأجهزة المنزلية، كما حققت نجاحاً كبيراً على جهاز Nintendo Switch.
حسناً، ها هي الأجهزة الذكية بنظام الأندرويد تحصل على Stardew Valley على متجر Google Play، و ذلك مقابل 7.99$، علماً أن بقية النسخ قد صدرت بسعر 15$.
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