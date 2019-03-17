تقرير جديد يؤكد قدوم بطاقة الرسوم بمعمارية Navi من AMD في الربع الثالث من هذا العام

فاطمة أيت طالب - دبي - ذكر تقريرٌ جديدٌ من wccftech، أن الموعد المتوقع لصدور بطاقة الرسوم بحجم 7 نانومتر و بمعمارية Navi الجديدة كلياً من AMD، سيكون في الربع الثالث من العام الحالي 2019 على الأرجح.

و بناءً على هذا التقرير، فإن AMD قد أخبرت شركاءَها أن يتوقعوا صدور Navi بعد شهرٍ واحدٍ من صدور معالجات Ryzen القادمة، و التي يُفترض أن تتوفر في الأسواق في الصيف القادم، و بناءً على ذلك، فإن الربع الثالث يبدو مُرجحاً لصدور بطاقات Navi، و التي قد تُشكل نواة المعالج الرسومي لأجهزة الجيل القادم المنزلية من سوني و مايكروسوفت.

AMD تعمل على هذه المعمارية منذ وقتٍ طويل، و سنرى كيف ستكون النتائج إذا صدرت حقاً هذا العام.