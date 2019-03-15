مايكروسوفت تتيح الآن للاعبين ببث ألعاب الحاسوب على Xbox One

فاطمة أيت طالب - دبي - تسمح مايكروسوفت الآن لملاك Xbox One ببث ألعاب الحواسيب الخاصة بهم على الجهاز. سيكونون أيضًا قادرين على إستخدام أيادي التحكم لتشغيل الألعاب. لقد أصبح هذا ممكنًا من خلال تطبيق تم تحديثه مؤخرًا يدعى Wireless Display. يتيح للمستخدمين تشغيل Steam أو ألعاب أخرى مباشرة على Xbox One.

هذا ليس كل شيء، فسوف يتمكن ملاك جهاز Xbox One أيضًا من إستخدام يد التحكم Xbox Controller العادية ليس فقط للتحكم في الحاسوب عن بعد ولكن أيضًا للتحكم في الألعاب التي يستخدمونها. سيكون بإمكانهم أيضًا إستخدام يد التحكم لتقديم العروض التقديمية من خلال Xbox.

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تطبيق Wireless Display يجعل ذلك ممكنًا من خلال إنشاء إتصال Miracast بين الحاسوب وجهاز Xbox One. يمكن لملاك الحاسوب بث الألعاب بسهولة إلى جهاز Xbox One بإستخدام زر الويندوز + زر P. ستكون هناك أوضاع مختلفة من حيث سرعة الإستجابة لمشاهدة الفيديوهات وتشغيل الألعاب من الحاسوب عن بعد. ومع ذلك، ضع في إعتبارك أن التطبيق لن يسمح ببث المحتوى المحمي مثل Netflix.

قامت شركة مايكروسوفت بإختبار هذا التطبيق مع أعضاء Windows Insider منذ بضعة أشهر تحت أسماء مختلفة. الآن، قامت الشركة بإطلاق هذا التطبيق تحت إسم Wireless Display لجميع ملاك Xbox One. ومع ذلك، ينبغي الإشارة إلى أن التطبيق لا يدعم لوحة المفاتيح والماوس، لذلك لن يكون من الممكن إستخدام هذه الملحقات للتحكم في الألعاب عندما يتم بثها من الحاسوب إلى Xbox One.