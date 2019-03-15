شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على موعد إطلاق لعبة Borderlands 3 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت Gearbox معلومات تشويقية للاعبين الذين ينتظرون الموسم الجديد من لعبة Borderlands 3، حيث كشفت عن انطلاقها فى 28 مارس.

ووفقا لما ذكره موقع "engadget" التكنولوجى، فإن استوديو Gearbox المطور الرئيسي لسلسلة ألعاب Borderlands، لم يفصح كثيرًا عن اللعبة الجديدة، ولكن ظهرت عدة تلميحات عن محتواها من قبل.

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وعرض راندى بيتشفورد رئيس الشركة، تقنية Unreal Engine 4 المبكرة للعبة Borderlands المقبلة فى عام 2017، وكان من الواضح أن الصور المرئية لا تختلف كثيرا عن المظهر المرتبط بالمواسم السابقة للعبة.

واقتربت طرق لعب Borderlands من استخدام لعبة RPG-gun، فهى مثلها فى طريقة ظهور معدات فريدة من نوعها داخل اللعبة، ولكن ليس هناك ما يضمن تطور ميكانيكيات اللعبة.