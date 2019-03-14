شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تعلن عن انطلاق 3 رواد فضاء للمحطة الدولية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وكالة ناسا عن انطلاق ثلاثة رواد فضاء اليوم، على متن مركبة الفضاء Soyuz MS-12 فى رحلة إلى محطة الفضاء الدولية، فمن المقرر أن ينضم رائدا فضاء أمريكيان وآخر روسى إلى الطاقم على متن محطة الفضاء الدولية.

ووفقا لموقع وكالة ناسا، سيبلغ عدد رواد الفضاء بالمحطة الدولية بعد وصول الثلاثى إلى ستة أشخاص، بينهم ثلاثة رواد فضاء تابعون لناسا، وستبث التغطية المباشرة على عبر موقع الوكالة على الإنترنت.

من المقرر أن يتم إطلاق رواد الفضاء ناسا نيك هاج وكريستينا كوتش، ورائد الفضاء أليكسى أوفشينين من وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس، على متن مركبة الفضاء سويوز MS-12 فى الساعة 3:14 عصراً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، من محطة بايكونور فى كازاخستان فى رحلة تستغرق ست ساعات إلى المحطة.

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