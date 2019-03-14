مايكروسوفت تستعرض لنا خدمة بث الألعاب السحابية Project xCloud الخاصة بها لأول مرة على الإطلاق

فاطمة أيت طالب - دبي -

قد يكون بعضكم على دراية بأن شركة مايكروسوفت تعمل على خدمة بث الألعاب الخاصة بها. مع إقتراب شركة جوجل من الإعلان عن ” مستقبل الألعاب ” في الحدث الذي ستعقده الأسبوع المقبل، فقد قامت شركة مايكروسوفت الآن بنشر فيديو توضيحي لخدمة بث الألعاب الخاصة بها Project xCloud. وستتيح شركة مايكروسوفت لعامة المستخدمين إختبار هذه الخدمة في وقت لاحق من هذا العام.

كشفت شركة مايكروسوفت النقاب عن خدمة Project xCloud لأول مرة في العام الماضي مشيرة إلى أنها ستمكن المستخدمين من تشغيل الألعاب على أجهزة الألعاب المنزلية، وعلى الحواسيب الشخصية، وعلى الأجهزة المحمولة كذلك. قال الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، السيد Satya Nadella أنه سيتم بدء إختبار هذه الخدمة مع عامة المستخدمين في وقت لاحق من هذا العام. لم تكن هناك الكثير من التفاصيل حول هذه الخدمة من شركة مايكروسوفت، ولكنها قررت الآن نشر فيديو توضيحي للخدمة لأول مرة على الإطلاق.

قامت شركة مايكروسوفت في هذا الفيديو التوضيحي بتشغيل لعبة Forza Horizon 4 على جهاز أندرويد من مراكز البيانات Azure التابعة لها في حدث Inside Xbox يوم أمس. كانت هناك يد تحكم لاسلكية متصلة بالهاتف مما يسلط الضوء على السهولة التي سيتمكن بها المستخدمون من تشغيل الألعاب مثل Forza Horizon 4 على الأجهزة المحمولة.

وقال Kareem Choudhry، والذي يشغل رئيس قسم الألعاب السحابية في شركة مايكروسوفت : ” نحن لا نطور Project xCloud لتكون بديلاً لأجهزة الألعاب المنزلية، وإنما لتكون وسيلة لتوفير نفس الإختيار والتنوع الذي يتمتع به عشاق الموسيقى والفيديوهات اليوم “. ومع ذلك، لم تؤكد لنا شركة مايكروسوفت بعد متى ستبدأ بإختبار خدمة Project xCloud مع عامة المستخدمين.