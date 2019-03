تكنولوجيا: مايكروسوفت تسمح الآن ببث ألعاب الـ PC على أجهزة Xbox One

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ستسمح مايكروسوفت الآن لمستخدمي Xbox One ببث ألعاب أجهزة الحاسب على Xbox One الخاصة بهم مع إمكانية استخدام وحدات التحكم للعب بها. حيث سيتيح تطبيق Wireless Display من مايكروسوفت إمكانية لعب ألعاب Steam أو أي ألعاب أخري على أجهزة Xbox One.

ويستخدم تطبيق Wireless Display خاصية Miracast لإنشاء اتصال بين الحاسب وجهاز Xbox One، ويمكنك الاتصال بجهاز Xbox باستخدام winkey + P. كما توجد أوضاع مختلفة للعب أو بث مقاطع الفيديو على الجهاز، ويعتبر التطبيق مثالي إذا كنت ترغب بث الفيديو على Xbox، ومع ذلك لن تتمكن من بث محتويات محمية مثل نتفلكس.

لقد كان تطبيق Wireless Display متاح للمختبرين لعدة أشهر بأسماء مختلفة، ولكن تم إصداره رسميًا لجميع مالكي أجهزة Xbox One. ومن ضمن الأسماء التي تم تسميتها لهذا التطبيق؛ Connect on Windows، إذ كان تطبيق مخصص لـ Surface Hub، وكانت مايكروسوفت قد أضافت إليه دعم الفارة ولوحة المفاتيح والقلم من خلال التطبيق للاتصال والتحكم بالجهاز، والآن، أضافت الشركة دعم وحدة التحكم لإصدار Xbox.

Advertisements

ولكن للأسف، لا يدعم التطبيق مدخلات الفارة ولوحة المفاتيح، لذا فلن تتمكن من بث ألعاب الـ PC على Xbox واستخدام المدخلات التقليدية في الوقت الحالي. قد يتغير ذلك لاحقًا، حيث قامت مايكروسوفت مؤخرًا بتقديم دعم لوحة المفاتيح والفارة لـ Xbox One في أواخر العام الماضي لعدد من الألعاب.

المصدر

اعلان