خدمة مشاركة الملفات المشفرة Firefox Send تخرج أخيرًا من المرحلة التجريبية

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Mozilla بإطلاق Firefox Send كخدمة تجريبية منذ فترة طويلة جدًا. إنها في الأساس خدمة تتيح للمستخدمين مشاركة الملفات مع تشفير محكم. تنتهي صلاحية رابط الملف تلقائيا مما يجعل المستخدمين يشعرون بالراحة إزاء عدم بقاء الأشياء الخاصة بهم على الإنترنت. أما وقد قلنا ذلك، فقد أكدت شركة Mozilla الآن أن خدمة Firefox Send خرجت من المرحلة التجريبية وأصبحت متاحة للجميع بدون إستثناء.

يمكن للمستخدمين مشاركة الملفات مع روابط التحميل التي تنتهي صلاحيتها تلقائيا بعد فترة زمنية محددة. يمكنهم أيضًا تعيين عدد الأشخاص الذين يمكنهم تحميل الملف قبل أن تنتهي فترة وجوده. يمكن للمستخدمين حتى إعداد كلمة مرور إضافية ستكون مطلوبة قبل أن يتمكن المستلم من تحميل الملف. من الواضح أنه لا يوجد شيء يمنع الأشخاص الذين يقومون بتحميل الملف من Firefox Send لعمل نسخ من الملف بقدر ما يرغبون وتوزيعها كما يشاؤون.

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تقول شركة Mozilla أن هذه الوظيفة تجعل Firefox Send خدمة أفضل لمشاركة المستندات والملفات الحساسة عبر الإنترنت. نظرًا لأن هذه خدمة تستند على المتصفح، فبإمكانك البدء في إستخدام Firefox Send من اليوم وعلى أي متصفح.

من الممكن إرسال ملفات بحجم يصل إلى 1GB. سيتمكن من قاموا بالتسجيل للحصول على حساب Firefox مجاني من إرسال ملفات بحجم يصل إلى 2.5GB. تعمل شركة Mozilla أيضًا على إطلاق تطبيق تجريبي على منصة الأندرويد ليكون بإمكان المستخدمين أيضًا مشاركة الملفات من أجهزتهم المحمولة كذلك.