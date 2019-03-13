تكنولوجيا: الآن خدمة نقل الملفات المشفرة Firefox Send متاحة مجاناً لجميع المستخدمين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت خدمة Mozilla التي تعرف بFirefox Send للمرة الأولى خلال 2017 كخدمة تجريبية تتيح للمستخدمين نقل الملفات المشفرة بسعة تصل إلى 2.5 جيجا بايت، واليوم أصبحت هذه الخدمة متاحة لجميع المستخدمين مجاناً.

خدمة Firefox Send هي خدمة مجانية خاصة بشركة Mozilla، تتيح من خلالها للمستخدمين نقل الملفات المشفرة على شبكة الإنترنت، حيث يمكن للمستخدمين نقل الملفات بحجم يصل إلى 2.5 جيجا بايت.

وتختلف خدمة Mozilla عن الخدمات الأخرى المتاحة على شبكة الإنترنت، حيث تهتم خدمة Firefox Send بحماية المستخدمين في البداية، كما تقدم أعلى مستوى لتشفير الملفات end-to-end، مما يدعم المستخدمين في إرسال الملفات فائقة الأهمية التي تختص بالأوراق المالية أو التقارير الخاصة بالعمل.

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وتأتي الخدمة الآن بشكل مجاني لجميع المستخدمين بشكل خاص الملفات المميزة بالحجم الكبير الذي يصل إلى 1 جيجا بايت، كما يمكن للمستخدمين التسجيل وفتح حساب في الخدمة لدعم إرسال ملفات تصل إلى حجم 2.5 جيجا بايت.

كما تأتي خدمة Firefox Send بأدوات سلسة للتحكم تتيح للمستخدمين تحديد عدد مرات تحميل الملفات قبل إتلاف وإنتهاء صلاحية الملف، أيضاً يمكن للمستخدمين تحديد مدة توفر رابط التحميل للمتلقي وإضافة كلمة مرور أيضاً لحماية الملفات.

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