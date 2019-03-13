تكنولوجيا: جوجل تغلق تطبيق Google Allo رسمياً اليوم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - توقف شركة جوجل رسمياً اليوم تطبيق المحادثات Allo، كما تقترح على المستخدمين التبديل إلى تطبيق Android Messages.
أعلنت شركة جوجل عن إغلاق تطبيق Allo اليوم رسمياً، حيث تظهر على الصفحة الرسمية مقترح للمستخدمين بالتحول إلى تطبيق المراسلات Android Messages.
وقد توقفت جوجل عن تحديث تطبيق Allo منذ شهر يناير من العام الماضي، ومن ثم أعلنت في شهر ديسمبر من نهاية العام الماضي عن خططها لإغلاق التطبيق بشكل نهائي.
وتشير التوقعات إلى أن جوجل تهدف إلى التوسع بتطبيق Android Messages خلال الفترة القادمة، حيث مازال التطبيق غير متاح في نطاق واسع حتى الآن.
ويعد تطبيق Allo أحد التطبيقات التي قدمت من جوجل خلال 2016 بتقنية الذكاء الإصطناعي، كما كشفت أيضاً خلال هذا الحدث عن مساعدها الإفتراضي للمرة الأولى، والذي جاء كتحديث لتطبيق Google Now الذي أرتكز على تلقي الأوامر الصوتية، حيث إستهدفت جوجل منافسة مساعد Siri.
وقد إتجهت جوجل في الفترة الأخيرة إلى دمج مميزات تطبيق Allo إلى تطبيق المراسلات Android Messages، كما حرصت على دعم التطبيق بمميزات مثل مقترحات للرد على الرسائل، أو النتبؤ بالرد الأنسب في المحادثات، هذا إلى جانب مجموعة من الملصقات لتطبيق المتصفح.
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