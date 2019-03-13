شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس وكالة ناسا: أول شخص سيصل إلى سطح المريخ ستكون امرأة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن "جيم بريدنشتاين" رئيس ناسا إن أول شخص سيصل إلى سطح المريخ من المرجح أن يكون امرأة، موضحا أن الولايات المتحدة سترسل رواد فضاء إلى سطح القمر مرة أخرى فى أقل من 10 سنوات.
وبينما لم يحدد مدير وكالة ناسا اسم رائد الفضاء، لكنه قال أن الوكالة ملتزمة بالتأكد من أن لديها مجموعة واسعة ومتنوعة من المواهب.
وسُئل بريدنشتاين عما إذا كانت النساء سيدرجن فى رحلة الوكالة القادمة إلى القمر، أجاب قائلا: "بالتأكيد هذه هى أيام عظيمة، فأول شخص على سطح المريخ من المحتمل أن يكون امرأة، لدينا أول رحلة فضائية للنساء جميعها هذا الشهر فى نهاية شهر مارس، وهو بالطبع شهر المرأة الوطنى، لذلك تلتزم ناسا بالتأكد من أن لدينا مجموعة واسعة ومتنوعة من المواهب."
وتأتى هذه التصريحات تزامنا مع استعداد رائدتى الفضاء آن مكلين وكريستينا كوخ للقيام بمهمة سير فى الفضاء لمدة سبع ساعات فى نهاية الشهر، وستكون جاكى كاجى هى المراقب الرئيسى لرحلات الفضاء.
وقال ستيفانى شيرهولز من ناسا لموقع Space.com: "نشعر بأننا محظوظون لأن حدث السير فى الفضاء سيكون خلال شهر المرأة".
جدير بالذكر إن انضمام أول ست نساء إلى هيئة رواد الفضاء التابعة لناسا كان فى عام 1978، وشكلن حوالى 10 فى المئة من فريق رواد الفضاء النشطين.
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