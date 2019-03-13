مايكروسوفت ترسل إشعارات حول نهاية دعم ويندوز 7

تخطط مايكروسوفت لإرسال تنبيهات إلى مستخدمي نظامها التشغيلي ويندوز 7 لتحذيرهم من نهاية الدعم القادمة بعد حوالي تسعة أشهر من الآن، بشكل يشابه ما حدث عند اقتراب تاريخ نهاية دعم نظامها التشغيلي ويندوز إكس بي Windows XP في عام 2014.

ومن المفترض أن تتوقف شركة البرمجيات العملاقة عن دعم ويندوز 7 بحلول تاريخ 14 يناير/كانون الثاني 2020، ويعني ذلك أن نظام التشغيل ويندوز 7 وحزمة المكتب الإنتاجية أوفيس Office 2010 لن يتلقيا تحديثات الأمان بعد الآن.

وأعلن مسؤولو الشركة عن طريقتين مصممتين للعملاء لمتابعة الحصول على تحديثات أمان ويندوز 7 بعد التاريخ المحدد، وذلك عبر شراء تحديثات الدعم الموسعة المدفوعة أو شراء Windows Virtual Desktop، والذي يتضمن تحديثات الدعم الموسعة دون أي رسوم إضافية.

ويبدأ التحذير حول تاريخ نهاية الدعم بالوصول إلى المستهلكين ابتداءً من الشهر المقبل، حيث تريد الشركة من المستهلكين ترقية أجهزة الحواسيب إلى نظام التشغيلي الأحدث ويندوز 10 وحزمة المكتب الإنتاجية Office 365.

وبالرغم من أن التنبيه لن يشير بشكل واضح إلى وجوب الترقية إلى ويندوز 10، لكنه سوف يحذر من تاريخ الدعم مع عرضه رابط لموقع يشجع المستهلكين على الترقية إلى ويندوز 10 أو شراء حاسب شخصي أكثر حداثة.

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ويوضح مات بارلو Matt Barlow، نائب رئيس الشركة لقسم ويندوز أنه إذا كنت أحد عملاء ويندوز 7 فإن بإمكانك توقع ظهور تنبيه على جهاز الحاسب الشخصي الذي يعمل بنظام ويندوز 7 ابتداءً من الشهر المقبل، مضيفًا أن المستخدمين قد يشاهدون هذا التذكير عدد مرات في عام 2019.

ويبدو أن مايكروسوفت قد تعلمت من تنبيهاتها المزعجة المستمرة خلال فترة الترقية المجانية لنظام التشغيل ويندوز 10، حيث بإمكان المستخدمين اختيار لا تذكرني مرة أخرى من أجل عدم رؤية أي تنبيهات مستقبلية، على أن يتم عرض التنبيه مرة أخرى في حال قاموا بإغلاقه دون اختيار عدم التذكير.

وتقول الشركة إنه لن يتم عرض التنبيه إلا مرات قليلة خلال عام 2019، على أن تتوقف التنبيهات بمجرد حلول تاريخ نهاية دعم ويندوز 7 في شهر يناير/كانون الثاني.

ولن تكشف مايكروسوفت عن شكل التنبيه الجديد إلى أن تصبح جاهزة لبدء إرساله إلى الأجهزة في الشهر المقبل، بحيث يمكنها ضمان عدم محاولة الجهات الفاعلة الضارة استخدامه لخداع مستخدمي ويندوز 7 بالبرامج الضارة.

ونجح ويندوز 10 في وقت سابق من هذا العام بتخطي ويندوز 7 من حيث الحصة السوقية، ويعمل الآن نظام تشغيل مايكروسوفت الأحدث على أكثر من 800 مليون جهاز، مما يجعلها تقترب من هدفها المتمثل في تثبيته على مليار جهاز.