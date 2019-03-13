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أكدت أبل Apple عقد مؤتمرها في الأثنين الموافق 25 مارس الجاري، الساعة العاشرة صباحا (السابعة مساء بتوقيت القاهرة)، في مسرح ستيف جوبز بمدينة كوبيرتينو بولاية كاليفورنيا الأمريكية.
وتشير التوقعات إلى استعداد أبل للإعلان عن خدمة تلفزيونية جديدة، وهو ما يؤكده استخدامها لشعار “إنه وقت العرض” It’s Show Time في مؤتمرها القادم، وهو نفس الشعار الذي استخدمته في 2006 في مؤتمر الإعلان عن iTV، الذي أصبح فيما بعد “أبل تي في” Apple TV.
ويتوقع المتخصصون أن تنافس خدمة أبل الجديدة خدمات “نتفليكس” Netflix و”هولو” Hulu المدفوعة لمشاهدة الفيديوهات والحلقات التلفزيونية والأفلام أونلاين.
كما يعتقد أن تكشف أبل في مؤتمرها الاستثنائي عن الإصدار الجديد من سماعات “إيربودز” AirPods، ووسادة الشحن اللاسلكية “إيرباور” AirPower، وجهاز لوحي (تابلت) أيباد iPad جديد.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: أبل تؤكد موعد مؤتمرها.. متى الموعد وما الجديد المتوقع الكشف عنه؟! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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