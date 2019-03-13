شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يطلق تطبيق Twttr لاختبار مزايا الموقع قبل إطلاقها رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أتاح تويتر للمستخدمين اختبار الميزات الجديدة قبل وصولها إلى التطبيق الرئيسى، إذ أعلنت شركة التواصل الاجتماعى أمس الاثنين أن المجموعة الأولى من مستخدميها، أصبح بإمكانهم الوصول إلى تطبيقها التجريبى "Twttr".

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، سيتم طرح الميزات الجديدة بهذا التطبيق، لتلقى تعليقات المستخدمين ومراجعتها، ليتولى الموقع فى النهاية مهمة ما إذا كانت جيدة بما يكفى لتقديمها إلى الجمهور الأوسع أم التوقف عنها نهائيا.

وستركز الاختبارات الأولى على المحادثات وتشمل أدوات جديدة مثل فقاعات الدردشة والردود الملونة.

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وقالت الشركة فى تغريدة: "تطبيقنا النموذجى الأولى twttr، يصل إلى المجموعة الأولى من المشاركين اليوم".

ويُعد اسم "twttr" هو الاسم الأصلى للشركة، إذ كتب جاك دورسى فى تغريدة الرئيس التنفيذى الأولى جاك دورسى: "فقط أقوم بإعداد حساب twttr الخاص بى".

جدير بالذكر كشف تويتر عن إطلاق التطبيق الاختبارى بمعرض إلكترونيات المستهلك فى لاس فيجاس فى وقت سابق من هذا العام، إذ يمكن لأى شخص التقدم لاختبار مزايا الموقع.