تويتر تبدأ إطلاق تطبيق twttr الجديد لاختبار المزايا…

أعلنت شركة تويتر يوم الاثنين عن بدء إطلاق النموذج الأولي لتطبيقها الجديد twttr وإتاحته للمجموعة الأولى من المستخدمين الذين تطوعوا لاختباره، وجاء هذا الإعلان في تغريدة نشرتها الشركة على موقعها.

وكانت تويتر قد أعلنت عن التطبيق، المسمى twttr، الاسم الذي كان موقع تويتر يحمله في أيامه الأولى قبل نحو 13 عامًا، أول مرة خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2019 في شهر كانون الثاني/يناير الماضي.

وتهدف تويتر من خلال تطبيق twttr إلى خلق مساحة جديدة تتيح لها اختبار المزايا التجريبية خارج موقعها وتطبيقها الرسمي الحالي، وبالتالي الحصول على أفضل التعليقات من المختبرين، ثم تطوير المزايا التي تعمل عليها بالشكل الأمثل قبل إطلاقها لعموم مستخدميها.

وفي البداية، سيركز تطبيق twttr الجديد على اختبار تصاميم جديدة للمحادثات. وكما أوضحت الشركة في CES 2019، سيعرض التطبيق تنسيقًا مختلفًا للردود، حيث يكون للمحادثات نفسها شكل أكثر شبهًا بالدردشات على نحو يسهل متابعتها.

ومن أبرز التغييرات الجديدة أن الأنواع المختلفة من الردود سوف تُرمَّز لونيًا لتعيين الردود الواردة من الناشر الأصلي وكذلك مستخدمي تويتر الذين تتابعهم شخصيًا. ويهدف هذا إلى تقديم إشارات وتلميحات بصرية أفضل للقراء الذين يحاولون اتباع سلسلة طويلة من الردود حيث تحدث المحادثات الجانبية غالبًا، أو لينضم الناشر الأصلي لتوضيح الأشياء أو الرد على التغريدات الفردية.

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وبمرور الوقت، قد تستخدم تويتر تطبيق النموذج الأولي twttr لاختبار التغييرات الأخرى التي تريد إجراؤها على تطبيقها الرئيسي. على سبيل المثال، جربت الشركة أفكارًا بشأن حقول تحديث الحالة ونوع من التغريدات التي يُطلق عليها اصطلاحًا “كسارات الجليد” باعتبارها تغريدات مثبتة لتشجيع المحادثات.

وكانت تويتر قد قالت إنه لن يتم قبول الجميع في برنامج اختبار تطبيق twttr، إنما ستتم دعوة بضع آلاف فقط من المتحدثين بالإنجليزية واليابانية، شريطة أن يتبعوا قواعد تويتر. كما قالت إن المجموعة الأولى من المختبرين ستتلقى دعوة بالبريد الإلكتروني في وقت ما خلال الأيام القليلة المقبلة. وبمجرد تلقيها الدعوة، يجب على المستخدمين النقر على رابط لتأكيد مشاركتهم، ثم انتظار دعوة بريد إلكتروني أخرى من TestFlight من آبل.

ويمكنهم بعد ذلك تنزيل تطبيق twttr الجديد واستخدامه بدلًا من تطبيق تويتر الرئيسي، بينما يغردون باستخدام الوسم #LetsHaveAConvo. ويمكن للمختبرين أيضًا تقديم ملاحظات من خلال نموذج عبر الإنترنت.