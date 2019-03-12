مايكروسوفت تنصح المستخدمين بإزالة تحديث Windows 10 الأخير بعد ظهور بعد المشاكل

فاطمة أيت طالب - دبي - كان من المفترض أن يجلب التحديث الأخير لنظام Windows 10 والذي يحمل البنية رقم KB4482887، العديد من التحسينات لنظام التشغيل الخاص بشركة مايكروسوفت، ولكنه قام بالعكس. لاحظ العديد من الأشخاص الذين قاموا بتثبيت التحديث أن الإصدار الأحدث من نظام Windows 10 أدى إلى ظهور بعض المشاكل على مستوى الألعاب والفأرة. وأقرت شركة مايكروسوفت بهذه المشكلة الآن وقالت أنها تعمل على حلها.

تشير مايكروسوفت في الملاحظات الخاصة بهذا التحديث إلى أنه بعد تثبيت التحديث، قد يلاحظ المستخدمون ” تدهور أداء الرسوميات والماوس مع ألعاب الحاسوب عند تشغيل ألعاب معينة مثل Destiny 2 “.

تشير تقارير المستخدمين المنتشرة على شبكة الإنترنت إلى أن هذا التحديث قد أدى إلى ظهور مشكلات في الأداء مع الألعاب القديمة أيضًا، مثل Call Of Duty 4 و Call Of Duty : Modern Warfare 2.

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تقول شركة مايكروسوفت أنها تعمل على حل لهذه المشاكل سيتم إصداره كجزء من التحديث القادم. وتقول أنه يمكن للمستخدمين إلغاء تثبيت التحديث KB4482887 كحل قصير الأمد لإستعادة الأداء. ومع ذلك، فمن المهم أن نذكر هنا أن تحديث KB4482887 يجلب معه العديد من التحسينات لنظام Windows 10.

لم يتم الإبلاغ عن أي مشاكل رئيسية غير متعلقة بالألعاب في هذا التحديث الأخير. لذا، المستخدمين الذين لا يستخدمون الألعاب كثيرًا على حواسيبهم لا يتوجب عليهم القلق، فبإمكانهم مواصلة إستخدام الإصدار الأحدث من نظام Windows 10 دون قلق.