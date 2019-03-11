شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: أندرويد Q سيصل لعدد أكبر من الشركات مقارنة بـ Android P والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة جوجل خلال العام الماضى، عن توفير النسخ التجريبية من Android Pie لـ 7 شركات أخرى غيرها، لطرح نظام التشغيل الجديد على بعض هواتفهم الذكية، لكن الشركة على ما يبدو تخطط لخطوة جديدة مع الإصدار المقبل من نظام أندرويد، وهى توفير هذا الإصدار لمزيد من الشركات.

ووفقا لما نشره موقع mobilesyrup الأمريكى، فقد أكدت جوجل أن الإصدار التجريبى من نسخة Android Q سيتوفر لعدد أكبر من الشركات مقارنة بالشركات التى وفرت النسخ التجريبية من أندرويد Pie، حيث ستطلق جوجل أول نسخة تجريبية من أندرويد Q، وستكون فقط لهواتف Pixel خلال هذا الشهر.

وبحلول موقع مؤتمر جوجل للمطورين I/O 2019 والذى سيكون فى مايو سيتم إطلاق النسخة التجريبية الثانية من الإصدار والتى ستتوفر لهواتف Pixel وبعض هواتف الشركات الأخرى، والتى ستكون أكثر من 7 شركات وهو ما يعنى أن نظام التشغيل سيصل لمزيد من الهواتف.