تكنولوجيا: لكل من يحمل هاتف أندرويد.. لا تقلق من الفيروسات!

من الميزات المهمة في هواتف أبل أيفون Apple iPhone والحواسيب اللوحية (تابلت) أيباد iPad نظام الحماية المغلق والقوي لأنظمة تشغيلها iOS، والتي منعت بالفعل حدوث انتشار ملحوظ أو مقلق من قبل للفيروسات، لكن نظام تشغيل أندرويد Android يحمي مستخدميه هو الآخر، ولا يتركهم في العراء، وإن كان أغلبنا لا يعلمون!

Advertisements

من الميزات المهمة في نظام تشغيل أندرويد Android، هو استحالة تثبيت أي تطبيق أو برمجية على النظام دون موافقة صريحة من المستخدم، وبذلك، لا يمكن مثلا لأي برمجية مصابة بالفيروسات من تنزيل وتثبيت نفسها دون أن نعرف أو موافقة منا، كما يحدث أحيانا في أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام تشغيل مثل مايكروسوفت ويندوز Microsoft Windows مثلا.

إلى جانب ذلك، فإن نظام تشغيل أندرويد على هواتفنا الذكية يحتوي على فاحص للفيروسات يعمل باستمرار في الخلفية دون أن تراه، وتقوم جوجل Google بفحص كل تطبيق على منصتها “متجر جوجل” دوريا، وكذلك التطبيقات التي قمت بتثبيتها، وتتولى تحذيرك عند حدوث تهديد محتمل أو تصرف مشكوك فيه من جهتها، عبر أداة الحماية في أندرويد “جوجل بلاي بروتيكت” Google Play Protect.

وبحسب مؤتمر بنية الأمان Structure Security، الذي عُقد في سان فرانسيسكو في سبتمبر من عام 2017، كشف أدريان لودويج، مسؤول حماية أندرويد في جوجل، إصابة 0.25% فقط من أجهزة أندرويد، والتي يفوق عددها 2 مليار جهاز، بالبرمجيات الخبيثة والفيروسات، أي 5 مليون جهاز فقط، وهم في الغالب من المداومين على تثبيت التطبيقات من مصادر غير موثوقة لا من متجر جوجل.