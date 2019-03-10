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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يوفر واجهة مستخدم جديدة باللون الأبيض لتطبيقاته والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد أن شركة فيس بوك تطور واجهة مستخدم جديدة لتطبيقها على منصة أندرويد، وهى الخطوة التى تأتى وسط مخاوف متعلقة بالخصوصية تجاه الشركة.
ووفقا لما نشره موقع fonearena الهندى، فإن التصميم الجديد يتوافق مع واجهة ماسنجر الأخيرة، حيث أنه أكثر بياضًا من ذى قبل، كما أوضحت الصور المسربة أنه تم الاستغناء على اللون الأزرق الرئيسى، فضلًا عن عرض علامات التبويب النشطة باللون الرمادى، كذلك هناك مساحة إضافية للاختصارات، التى يجب أن تظل قابلة للتخصيص بناءً على ما يراه المستخدم مناسب له.
وأشار التقرير إلى أن الواجهة الجديدة لا تتوفر كتحديث منفصل، حيث يبدو أن تأتى من جانب الخادم، وهو ما يعنى أنها ليست متاحة للجميع، وليس من المعروف متى ستقوم الشركة بإطلاقها للجميع أم أنها ستظل مقتصرة على بعض المستخدمين فقط.
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