شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يضطهد النساء.. الشبكة الاجتماعية تحظر إعلانات لمنتجات نسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلط تقرير لشبكة CNBC الأمريكية الضوء على منع فيس بوك الإعلانات التى تروّج لمنتجات الصحة النسائية، لا سيما تلك التى تعالج أعراض انقطاع الطمث.

ووفقا للتقرير، منع فيس بوك معظم الإعلانات التى بدأت شركة تحمل اسم "بالس" فى إطلاقها على موقع التواصل الاجتماعى على مدار الأشهر الـ18 الماضية.

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وقالت إيمى باكالتر، الرئيسة التنفيذية لشركة Pulse ، لمجلة بيزنس إنسايدر: "لقد صُعِقنا تمامًا من استجابة فيس بوك وانستجرام أيضًا، ولقد تم حظر إعلاناتنا أو رفضنا مع وجود اتجاه ضئيل للغاية بشأن ما يجب تغييره أو كيفية تغييره ".

وقالت ديفون كيرنز المتحدثة باسم فيس بوك: "تقيد سياسات الإعلان على فيس بوك الإعلانات التى تروّج لمنتجات ومحتوى البالغين بسبب حقيقة أن الأشخاص الذين لديهم حساسية ثقافية متباينة على نطاق واسع يستخدمون خدماته، وسنواصل مراجعة هذه الإعلانات المحددة ونسعى لتوضيح سياستنا فى هذا المجال".