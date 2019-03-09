شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطرح أول نظارات واقع معزز متصلة بالأيفون بحلول 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ستنتج أبل نظارة تعمل بالواقع المعزز بحلول عام 2020 بعد أكثر من عام من انتشار الشائعات، أما الإنتاج الكامل سيبدأ فى الربع الأخير من عام 2019، ولكن يبدو أن أبل تخفض خططها لجهاز مستقل وستعتمد بدلاً من ذلك على الأيفون.
وفقا لما ذكره موقع "engadget" التكنولوجى فستعمل نظارات الواقع المعزز، التى تعد الأولى من نوعها فى شركة أبل، كشاشة عرض، وستأتى خدمات الحوسبة، والاتصال بالإنترنت، وخدمات الموقع من جهاز الأيفون الخاص بالمستخدم.
وسيكون هذا مشابهًا للطريقة التى اتبعتها أبل مع نماذج Apple Watch، والتى كانت بحاجة إلى جهاز الأيفون لكل الوظائف تقريبًا، وهذا يمكن أن يجعل نظارة الواقع المعزز أخف بكثير من الوحدات المستقلة، لكنه من المحتمل أن يجهد بطاريات أيفون، كما أنه يتناقض مع ما سمعناه فى عام 2018 عندما أشارت الشائعات إلى أن شركة أبل كانت تخطط لجهاز بشاشة عرض 8K لكل عين.
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