شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد نجاحها على جروباته.. فيس بوك يختبر ميزة Watch Party فى إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى فيس بوك لزيادة الأنشطة التفاعلية عليه بشكل مستمر، ولعل من بين ذلك اختباره حاليا لميزة ميزة "Watch Party" لاستخدامها بإنستجرام بعد نجاحها على جروبات فيس بوك.

ووفقا لما ذكره موقع "Engadget" التكنولوجى فإن ميزة Watch Party عبارة عن طريقة تتيح للأشخاص على فيس بوك مشاهدة مقاطع الفيديو معًا فى نفس الوقت والتعليق عليه فى إطار الجروب المحدد، والتى تحاول مؤسسة فيس بوك حاليا نقلها قريبًا إلى إنستجرام أيضا.

وستكون هذه الميزة باسم "cowatch"، حيث تتيح لك وللآخرين مشاهدة قصص إنستجرام أو مقاطع الفيديو أو Instagram أو محتوى آخر بطريقة مشابهة لـ Watch Party.

وتم توفير الميزة فى رمز إنستجرام Direct Messaging، حيث ينتقل الفيديو أو القصة التى تريد مشاركتها إلى محتوى الرسالة، وذلك لإنشاء تفاعل أكثر خصوصية، وليس تفاعلًا عامًا، وذلك يزيد من عائدات الإعلانات بالطبع.

وتخطط شركة "فيس بوك" لتوحيد تطبيقاتها من خلال بناء منصة مشتركة لتبادل الرسائل على إنستجرام وواتس آب ماسنجر وفيس بوك.

وحقق تطبيق Watch Party على فيس بوك نجاحًا كبيرا، حيث تم عرض 12 مليون مقطع فيديو من المجموعات، وتمت كذلك تعليقات إضافية على المقاطع بمعدل ثمانى مرات التعليقات السابقة.