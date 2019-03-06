كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن الخيال العلمي يتحول لحقيقة.. شريحة “دماغية” ذكية ستغير حياتك

يبدو أن ما شاهدناه في أفلام الخيال العلمي واعتبرناه ضربا من الجنون، سيتحول إلى واقع نعيشه قريبا، مع إعلان علماء أن حياتنا قد تتغير بشكل كبير بفضل شرائح ذكية يتم زراعتها في دماغ الإنسان.

وقال عالم الأعصاب في جامعة نورث وسترن، موران سيرف، إنه من الممكن أن يتوصل العلماء لهذه الشرائح ويتم تركيبها داخل الأدمغة بالفعل، خلال 5 سنوات فقط.

وفي حال نجح العلماء في إنتاج الشرائح الذكية وتركيبها، فإنها ستغير حياة البشر بشكل جذري، إذ سيكون الإنسان قادرا على الحصول على أية معلومات يريدها بشكل فوري، وبمجرد تفكيره بأمر معين.

وأوضح العالم، أن الشريحة ستكون موصولة بشبكة الإنترنت، وبالتالي فإنك ستحصل على أي معلومات تريدها، من ويكيبيديا أو غوغل على سبيل المثال، في حال تفكيرك بفكرة معينة، بحسب موقع “سكاي نيوز”.

وأشار “سيرف” إلى أن هذه الشرائح ستعمل على زيادة فعالية دماغ الإنسان، وقدرته على استيعاب المعلومات، وفق ما ذكر لشبكة “سي بي إس”.

وبالرغم من النتائج الإيجابية التي ستترتب على مثل هذه الخطوة، فإن سيرف حذر من أنها قد تؤثر بشكل سلبي على المجتمع ككل، قائلا إنها ستحدث فوارق كبيرة في نسب الذكاء بين أبناء المجتمع الواحد، أو بين أبناء شعب وآخر.

يذكر أن وزارة الدفاع الأميركية تعمل على تطبيق تقنية الشرائح الذكية للأدمغة في المجالات العسكرية، من خلال “وكالة مشاريع البحوث المتطورة الدفاعية” (داربا) التابعة لها.

وتسعى “داربا” لابتكار تقنيات تخول الجنود بالتحكم بالطائرات من دون طيار “درونز”، وأنظمة الدفاع السيبراني، من خلال عقولهم وأفكارهم عن بعد.