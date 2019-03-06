كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن “الاتصالات السعودية” و”هواوي” تجريان تجربة أولية لتقنية الجيل الخامس 5G

متابعة-سنيار: تعاونت إحدى شركات الاتصالات السعودية الكبرى وعملاق التكنولوجيا النقالة الصيني هواوي لإجراء ثاني تجربة لتقنية الجيل الخامس 5G في العالم.

ووفقا لموقع “ماشابل”، فقد أجرت شركة الاتصالات السعودية (STC) وهواوي معاً تجربة أولية داخلية 5G @ 3.5GHz في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقالت شركة الاتصالات السعودية إنها تسعى إلى تعزيز تجربة مستخدم أفضل وأسرع لقاعدة عملائها، خاصة تلك التي تستخدم تدفق الفيديو 4K / 8K إلى تطبيقات ألعاب الفيديو AR / VR.

و تتيح هذه التقنية الرائدة الاستخدام الأمثل لنطاق شبكة الاتصال على نحو يمكن شركة الاتصالات السعودية من توفير خدمات البيانات الفائقة الجودة بسرعات عالية جدا.

خلال الاختبار في الدمام ، قالت شركة الاتصالات السعودية إنها استخدمت 100 ميجاهرتز في نطاق 3.5 غيغاهرتز على شبكة الجيل الخامس، وحققت للمستخدم وصلة هابطة تصل إلى 1.3 جيجابت في الثانية.