تكنولوجيا: شاومي ستطلق هواتف Black Shark المخصصة للألعاب قريبًا في الهند

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت علامة Black Shark التابعة لشاومي أول هاتف مخصص للألعاب في شهر أبريل الماضي، وبعد ستة أشهر، أعلنت الشركة عن خليفه Black Shark Helo. وكانت الشركة تعمل في البداية في الصين، وبعد ذلك واصلت أعمالها في أوروبا. والآن، تخطط الشركة لتوسيع نطاق أعمالها من خلال التوجه إلى الهند.

وقد أعلنت الشركة عن أن مقرها الرئيسي في الهند سيكون في بنغالورو وسيترأسه ديفيد لي، وهو نائب رئيس شركة Black Shark Global، وسينضم إليه شيراج ناجيندرا، كرئيس تسويق لـ Black Shark India، وقد سبق وعمل ناجيندرا سابقًا مع OnePlus كرئيس للاتصالات.

وفي حين أن Black Shark قد أكدت بالفعل أنها ستعمل في الهند، إلا أنها ستقوم بالإعلان عن التاريخ الرسمي لذلك في وقت لاحق. وإلى جانب الهواتف الذكية المخصصة للألعاب، تخطط Black Shark أيضًا لإضافة ملحقات إضافية مثل جهاز تحكم Gamepad 2.0 في الهند.

المصدر

اعلان

