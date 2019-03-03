سوني توقف إنتاج آخر أجهزتها المحمولة Playstation Vita

فاطمة أيت طالب - دبي - إذن ها هي شركة سوني رسمياً توقف إنتاج جهازها المحمول Playstation Vita في اليابان و آسيا، و ذلك كما اكّد الموقع الرسمي الياباني للبلايستيشن.
الجهاز انقطع من الأسواق الغربية منذ فترة طويلة و فشل فيها فشلاً ذريعاً، إلا أنه حافظ على قاعدة جماهيرية مخلصة في اليابان و تمكن من الصمود لسنوات عديدة، و استقطب الكثير من الألعاب اليابانية مع مرور الوقت.
مغامرة Playstation Vita تنتهي بحلوها و مرها و مع عدم إعلان خليفة لهذا الجهاز فإن PS Vita هو آخر الأجهزة المحمولة من سوني حتى إشعارٍ آخر.
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