سوني توقف إنتاج آخر أجهزتها المحمولة Playstation Vita

فاطمة أيت طالب - دبي - إذن ها هي شركة سوني رسمياً توقف إنتاج جهازها المحمول Playstation Vita في اليابان و آسيا، و ذلك كما اكّد الموقع الرسمي الياباني للبلايستيشن.

الجهاز انقطع من الأسواق الغربية منذ فترة طويلة و فشل فيها فشلاً ذريعاً، إلا أنه حافظ على قاعدة جماهيرية مخلصة في اليابان و تمكن من الصمود لسنوات عديدة، و استقطب الكثير من الألعاب اليابانية مع مرور الوقت.

مغامرة Playstation Vita تنتهي بحلوها و مرها و مع عدم إعلان خليفة لهذا الجهاز فإن PS Vita هو آخر الأجهزة المحمولة من سوني حتى إشعارٍ آخر.