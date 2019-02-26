آيفون 9 أم إكس ماكس:آبل تطلق 3 هواتف جديدة تحمل أسماء بعيدة عن سلسلة آيفون

آيفون 9 أم إكس ماكس ، تعد شركة ابل من الشركات الرائدة في مجال الهواتف الذكية والرقمية والتي اعتادت على مفاجأة عملائها بكل ماهو جديد وحصري في عالم الهواتف الذكية بالاضافة إلى الأجهزة الإلكترونية المختلفة من حواسيب، وأجهزة الآي بود، إضافة إلى ذلك انتهاجها أنظمة التشغيل المختلفة”ماك- إس عشرة”، ويترقب العملاء طرح هاتف أيفون 9 أم إكس ماكس خلال الأيام المقبلة إلا أن الشركة تحمل جعبتها مفاجأة أخرى لعملائها والتي سوف نعلن عنها من خلال مقالتنا عبر موقع عرب فايف.

آيفون 9 أم إكس ماكس

اعتادت شركة آبل خلال السنوات السابقة على استخدام سلسلة أيفون كعلامة مميزة لمنتجاتها الإلكترونية، إلا انه اعتزمت الشركة على مفاجأة عملاؤها في غصون المؤتمر الذي تقرر عقده في 13 من سبتمبر الحالي بطرح 3 هواتف جديدة تحمل أسماء بعيدة عن سلسلة أيفون المعتادة من قبل الجميع تتمثل خصائصها في الآتي،

حجم الشاشة الاسم

6.5 بوصة أيفون إكس ماكس XS MAX

6.1 بوصة شاشة أمامية أيفون Xr

5.9 بوصة أيفون XS.

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آيفون 9 أم إكس ماكس وتقنيات الشركة الجديدة

أشارت العديد من التقارير والتصريحات المفصلة باستخدام شركة آبل تقنيات وآليات جديدة سوف تنتهجها في الفترة القادمة في صناعة هواتفها تتمثل في التخلي عن آليات معرف اللمس في صناعة هواتفها واستبدالها بتقنية بصمة الوجه.

وطبقا لآراء العديد من المحللين في مجال الهواتف الذكية سوف تحظى شركة آبل بنصيب كبير من المبيعات في هذا العام مقارنة بمبيعات العام الماضي نظرا لكبر حجم الشاشة.

أسعار آيفون 9 أم إكس ماكس

تتميز أسعار آيفون9 أم إكس ماكس بالتمايز والاختلاف طبقا لمواصفات كل نوع على حدى تتمثل في الآتي:

يبدأ سعر أيفون ذو شاشة من نوع LCD من 799 يورو.

يبدأ سعر Phone Xs من 909 يورو.

يبدأ سعر آيفون Xs ماكس من 1149 يورو.

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