تعرف على هاتف سامسونج جالكسي A7 2018

سامسونج جالكسي A7 2018 الذي أطلقته شركة سامسونج واحدة من بين أهم شركات المحمول الكورية والتي لها الكثير من المنتجات حول العالم في مجال التقنية على وجه التحديد، وتعد هواتف سامسونج من بين أكثر الهواتف الذكية انتشارا اليوم على مستوى العالم، وقد أعلنت الشركة خلال الفترة الماضية عن أحدث الهواتف التي تتبع الفئة المتوسطة سامسونج جالكسي A7 2018.

معلومات حول هاتف سامسونج جالكسي A7 2018 الجديد



قامت شركة سامسونج مؤخرا بالإعلان عن هاتفها الجديد سامسونج جالكسي A7 2018 الذي يحمل ثلاثة كاميرات في الخلف، عملا من الشركة على منافسة الكثير من الهواتف اليوم التي بها نفس المواصفات من شاومي وهواوي كما أن شاشة الهاتف الحديث Infinity DIsplay والتي أتت بقياس 6 أنش من النوع Super AMOLED كما يتضمن هاتف سامسونج جالكسي A7 2018 كاميرا أمامية للسيلفي والتي تعمل بدقة 24 ميجا بيكسل، وتجدر الإشارة أن الشركة تسلط من خلال ذلك الهاتف الضوء على الهواتف الذكية ذات السعر البسيط والتي تحمل إمكانيات عالية.

وعلى الرغم من ذلك فإن ذلك الهاتف لا يعد أول هاتف في العالم به كاميرا خلفية ثلاثية، فقد سبقتها شركة هواوي من خلال كشف النقاب عن جهاز P20 Pro والذي يوجد به كاميرا خلفية من النوع ثلاثي العدسة وعملت الشركة العملاقة في مجال التقنية على الإعلان عن ذلك الهاتف خاصة بعد أن أعلنت عن الهواتف الحديثة Galaxy J4 بلس وهاتف Galaxy J6 بلس، ومن المتوقع أن ينزل هاتف سامسونج جالكسي A7 2018 في الأسواق الأوروبية أولا ولم يتم تحديد سعره على أن ينتشر في باقي دول العالم خلال الفترة القادمة.

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وعن التوقعات الخاصة بشركة سامسونج فمن المتوقع أن تعمل الشركة في الوقت القريب على إطلاق هاتفها الجديد الذي يحمل أربعة كاميرات خلفية خلال شهر أكتوبر القادم، وعن هاتف Samsung Galaxy A7 نسخة 2018 فسوف يتضمن الكثير من المواصفات والتي من بينها ما يلي:

سوف يدعم الهاتف شريحة مزدوجة للاتصال.

نظام التشغيل به هو اندرويد أوريو 8.0.

معالج الهاتف ثماني النواة يعمل بتردد 2.2 جيجا هيرتز.

ومن الممكن إضافة مساحة تخزين تصل نحو 512 جيجابايت.

ويوجد ثلاثة كاميرات خلفية في الجهاز أما الأولي فتعمل بدقة 24 ميجا والثانية 8 ميجا والثالثة والأخيرة بدقة 5 ميجا.

الهاتف سيتم توفيره بالأسواق بعدة ألوان وهم الأزرق والوردي والذهبي والأسود.

سامسونج جالكسي A7 2018

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