واقي الشاشة Whitestone Dome Glass للهاتف Galaxy S10 سيعمل مع مستشعر البصمة من دون الحاجة لثقب

فاطمة أيت طالب - دبي - واقيات الشاشة الرسمية المصممة للهاتفين Galaxy S10 و +Galaxy S10 ستأتي مع ثقوب قبيحة للسماح لمستشعر بصمات الأصابع المدمج في الشاشة والذي يعمل بالموجات فوق الصوتية للقيام بمهمته. ومع ذلك، تقول شركة Whitestone Dome أن واقيات الشاشة الخاصة بها ستعمل مع هواتف Galaxy S10 و +Galaxy S10 على الرغم من حقيقة أنها ستكون خالية من الثقوب.

المفتاح هو أن لا يترك واقي الشاشة فجوة هوائية بينه وبين شاشة الهاتف لأن هذه الفجوة تسبب بعض المشاكل لمستشعرات بصمات الأصابع التي تعمل بالموجات فوق الصوتية على عكس مستشعر بصمات الأصابع البصرية. تتعهد تقنية Liquid Optically Clear Adhesive التابعة لشركة Whitestone بملء أي ثغرات وتجنب هذه المشكلة. ومع ذلك، كل هذا يشير إلى أنك ستحتاج إلى إثقان العمل أثناء تثبيت واقيات الشاشة الخالية من الثقوب على Galaxy S10 و +Galaxy S10.





للمساعدة في هذا سيأتي واقي الشاشة هذا مع إطار للتثبيت ومصباح الأشعة فوق البنفسجية للمساعدة في تثبيت واقي الشاشة دون ترك فقاعات أو أي فجوات. تبلغ تكلفة علبة واحدة والتي تتألف من طبقتين من Whitestone Dome Glass للهاتف Galaxy S10 نحو 60 دولار أمريكي علمًا أنه يمكن الآن طلب واقي الشاشة هذا بشكل مسبق.

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