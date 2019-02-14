تكنولوجيا: بالفيديو| هذا هو هاتف سامسونج جالاكسي Galaxy S10+ قبل الكشف عنه رسميا!

في فيديو مُسرب، ظهر هاتف سامسونج جالاكسي Samsung Galaxy S10+، وذلك قبل الكشف عنه رسميا، في 20 فبراير الجاري، بحسب الموعد الذي سبق وحددته سامسونج Samsung.

وكشف الفيديو المُسرب عن هاتف سامسونج جالاكسي S10+ أثناء اختبار التحمل لحماية الشاشة، وظهر واضحا ما أكدته التوقعات الأخيرة من التصميم نحيف الحواف للشاشة، ومستشعر البصمة أسفل شاشة الهاتف، وكذلك الكاميرا الأمامية، التي وضعت في تجويف في ركن الشاشة العلوي، وهي كاميرا مزدوجة ستكون موجودة في طراز جالاكسي S10+ فقط، بينما يُعتقد بقوة أن بقية طرازات S10 ستكون بكاميرا أمامية وحيدة.

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ومن المتوقع أن يباع هاتف سامسونج جالاكسي Galaxy S10+ بمبلغ 1150 دولار تقريبا (حوالي 20 ألف جنيها مصريا)، وسوف يكون بقياس شاشة 6.4 بوصة.

ووقف وراء تسريب الفيديو موقع “موبايل فن” Mobile Fun التقني، وذلك بفضل اتصالاته المكثفة داخل الصين، بحسب ما أعلنه الموقع.